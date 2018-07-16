Отведали татарских беляшей и поборолись на татами. Во Владимире в 19 раз с размахом отметили Сабантуй. В этом году национальный татарский и башкирский праздник проходил в Загородном парке. Организаторы гулянья подготовили для гостей насыщенную концертную программу с выступлением музыкантов из Татарстана. Подробности у Татьяны Даниловой.

Отведали татарских беляшей и поборолись на татами. Во Владимире в 19 раз с размахом отметили Сабантуй. В этом году национальный татарский и башкирский праздник проходил в Загородном парке. Организаторы гулянья подготовили для гостей насыщенную концертную программу с выступлением музыкантов из Татарстана. Подробности у Татьяны Даниловой.Этот праздник вне времени, и здесь будут рады каждому гостю - таков радушный Сабантуй. Во областном центре народное татарское гулянье проходит уже 19 год подряд. На праздник по традиции приехали музыкальные коллективы из Татарстана, всего 40 человек. Хорошо, что с погодой этим летом повезло, говорят организаторы.Рафаиль Хабибуллин, руководитель религиозной организации мусульман г. Владимира: "Вроде погоду со Всевышним утрясли, дождя не будет, то ли 3 то ли 4 тысячи, видите, народ подходит и подходит, я думаю народа будет более 3 тысяч человек должно быть. Власти к нам всегда относятся по доброму, выделяют и площадки, оказывают помощь".Главным же центром притяжения на Сабантуе была кухня на открытом воздухе. Здесь мастера своего дела готовили традиционные блюда: суп- лапшу и перемячи. Перемяч, традиционная татарская выпечка, готовится в казане, в раскалённом масле. Его основа - это дрожжевое тесто и начинка - говяжий фарш.Ляйсан, участник праздника: "Это беляшик, но с дырочкой посередине. При жарке туда попадает маслице. Оно быстренько-быстренько готовится, прожаривается. Мясо – говядина чистая, без добавления всевозможной свинины, сала, так как это национальное блюдо. Лучок, зеленушечки немножко, соль, перец".Хозяева праздника удивляли гостей и своим прикладным творчеством. Разиму Маратовну шить кукол научила мама. Сейчас в её коллекции есть и чулочные и текстильные изделия.Разима, участник праздника: "Кукла текстильная, видите, всё это вышито бисером, камзол калфак называется. Волосы, серёжки обязательный атрибут и бусики тоже. Всё остальное ручной работы, видите, всё сшито. Туфельки, сапожки. Всё сама сделала".Изюминка любого Сабантуя – борьба на полотенцах куреш. Перед каждым спортсменом стоит задача – оторвать своего соперника от ковра и броском уложить на лопатки. А приёмы в этой борьбе как таковые запрещены. Никаких подсечек, подножек, зацепов быть не должно. Тимофею Ромасенко это удалось, и он стал первым победителем куреша.Тимофей Ромасенко, победитель схватки: Я его поднял и сразу уложил, старался. Он был очень лёгкий, легко поднять.– Какие приёмчики использовал?- Да никаких.Пока шли бои, главный приз – батыра, молодой барашек, дожидался победителя в загоне. По словам представителей мэрии, татарская диаспора в нашем городе одна из самых многочисленных и представительных. И Сабантуй уже давно стал общегородским праздником, где каждый может поучиться у мусульман сплочённости и гостеприимству.Александр Карпилович, начальник городского управления по связям с общественностью и СМИ: "Мы стараемся как муниципалитет поддерживать национальные культурные объединения, чтобы каждое имело возможность самовыражения, имело возможность развивать свою культуру, обычаи, традиции".Следующий, двадцатый по счёту юбилейный Сабантуй, обещает быть ещё красочнее. Где он будет проходить в следующем году пока неизвестно. Но у организаторов в планах найти подходящее место для ипподрома, и устроить на Сабантуе настоящие скачки.