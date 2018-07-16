Он ушел из дома 4 июня

Он ушел из дома 4 июняТамбовская полиция ищет в Костромской области пропавшего 18-летнего юношу, сообщают в пресс-службе регионального УМВД.Молодой человек ушел из дома 4 июня. С тех пор он не выходит на связь с близкими. Правоохранители сообщают, что он можент находиться в нашем регионе.Приметы: рост 180-185 сантиметров, худощавого телосложения, темные короткие волосы, карие глаза. На момент ухода он был одет темно-синюю ветровку, синие шорты и коричневые мокасины.Если вы знаете что-либо о местонахождении юноши, сообщите информацию по следующим номерам: 8 (4752) 799-886 или 02.