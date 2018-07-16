Елена Беркова
рассказала, кто находится в ее личном списке самых сексуальных спортсменов.
Выяснилось, что актриса жанра для взрослых предпочитает российских футболистов.
Елена Беркова
рассказала, кто находится в ее личном списке самых сексуальных спортсменов.
Выяснилось, что актриса жанра для взрослых предпочитает российских футболистов.
Порнозвезде
очень нравятся Игорь Акинфеев и Артем Дзюба. Но капитан национальной сборной,
вратарь ее
заводит больше всех мужчин на ЧМ-2018.
"Игорь Акинфеев – самый
сексуальный мужчина на этом чемпионате. Особенно после 1/8. Любовь навсегда", – цитирует Беркову Из
иностранных футболистов она отметила Пеле.
По ее мнению, 77-летний
бразильский спортсмен обладает особенной сексуальностью. "Но он уже старенький. Не доехал", — констатировала
порноактриса.
А вот
легендарный Роналду ее вовсе не возбуждает. По ее словам, игрок "ужасен и похож
на гея".
Напомним,
чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. ЧМ-2018 принимали у себя 11 городов нашей страны. 64 матча на
стадионах посмотрели три миллиона человек. В свою очередь президент
Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино признал ЧМ-2018 в
России лучшим в истории.
Победителем мундиаля стала сборная Франции. 15
июля на московском стадионе "Лужники" она встретилась в финальном
матче с командой Хорватии. Французы выиграли со счетом 4:2 и второй раз за всю
историю стали чемпионами мира.