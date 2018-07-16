Елена Беркова рассказала, кто находится в ее личном списке самых сексуальных спортсменов. Выяснилось, что актриса жанра для взрослых предпочитает российских футболистов.

Елена Берковарассказала, кто находится в ее личном списке самых сексуальных спортсменов.Выяснилось, что актриса жанра для взрослых предпочитает российских футболистов.Порнозвездеочень нравятся Игорь Акинфеев и Артем Дзюба. Но капитан национальной сборной,вратарь еезаводит больше всех мужчин на ЧМ-2018."Игорь Акинфеев – самыйсексуальный мужчина на этом чемпионате. Особенно после 1/8. Любовь навсегда", – цитирует Беркову Изиностранных футболистов она отметила Пеле.По ее мнению, 77-летнийбразильский спортсмен обладает особенной сексуальностью. "Но он уже старенький. Не доехал", — констатировалапорноактриса.А вотлегендарный Роналду ее вовсе не возбуждает. По ее словам, игрок "ужасен и похожна гея".Напомним,чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. ЧМ-2018 принимали у себя 11 городов нашей страны. 64 матча настадионах посмотрели три миллиона человек. В свою очередь президентМеждународной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино признал ЧМ-2018 вРоссии лучшим в истории.Победителем мундиаля стала сборная Франции. 15июля на московском стадионе "Лужники" она встретилась в финальномматче с командой Хорватии. Французы выиграли со счетом 4:2 и второй раз за всюисторию стали чемпионами мира.