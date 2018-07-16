Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия планирует атаку на мариупольский порт и, возможно, военную операцию в Азовском море. Параноидальные заявления лидера Незалежной моментально подхватила и растиражировала его пресс-служба.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия планирует атаку на мариупольский порт и, возможно, военную операцию в Азовском море. Параноидальные заявления лидера Незалежной моментально подхватила и растиражировала его пресс-служба.По словам Порошенко, после присоединения Крыма к России "обстановка в черноморском регионе стала крайне напряженной". Кроме того, украинский лидер убежден, что "Москва постоянно увеличивает свое военное присутствие на "оккупированных территориях"."Россияне сейчас начали осуществлять незаконную остановку, досмотр в Азовском море кораблей, следующих в украинские порты. Причем как под украинским флагом, так и иностранные", – заявил Порошенко. По его мнению, "это делается для того, чтобы заблокировать порты Украины в Азовском море, осуществить эскалацию напряжения и, возможно, произвести атаку на Мариуполь", передает официальный сайт президента Украины.Информация дополняется.