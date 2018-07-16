Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия планирует атаку на мариупольский порт и, возможно, готовит военную операцию в Азовском море. Параноидальные высказывания лидера Незалежной моментально подхватила и растиражировала его пресс-служба.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия планирует атаку на мариупольский порт и, возможно, готовит военную операцию в Азовском море. Параноидальные высказывания лидера Незалежной моментально подхватила и растиражировала его пресс-служба.По словам Порошенко, после присоединения Крымского полуострова к России "обстановка в Черноморском регионе стала крайне напряженной". Кроме того, украинский лидер убежден, что Москва продолжает усиливать военное присутствие на якобы оккупированных территориях."Россияне сейчас начали осуществлять незаконный досмотр в Азовском море кораблей, следующих в украинские порты. Причем как под украинским флагом, так и иностранные", – заявил Порошенко. По его мнению, это делается с целью заблокировать порты Незалежной в Азовском море, увеличить напряжение и, возможно, произвести атаку на Мариуполь, передает официальный сайт украинского лидера.Единственным выходом из сложившейся ситуации Порошенко видит американо-украинские учения Sea Breeze. Известно, что в них принимают участие как Вооруженные силы Украины, так и подразделения стран – членов НАТО.Напомним, что это далеко не первый выпад Киева в отношении Москвы. Так, Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. При этом сторонники такого мнения не учитывают, что республика вошла в состав России демократическим путем в результате народного референдума.