У пользователей приложения Phone (Телефон) на Android-смартфонах появилась возможность включить блокировку надоедливых звонков. Вызовы, распознанные как навязчивые и рекламные, будут автоматически отфильтрованы и переадресованы на голосовую почту. Телефон не зазвонит и не завибрирует, а пользователь не получит уведомления о пропущенном звонке (информация о вызове останется только в журнале).

У пользователей приложения Phone ("Телефон") на Android-смартфонах появилась возможность включить блокировку надоедливых звонков. Вызовы, распознанные как навязчивые и рекламные, будут автоматически отфильтрованы и переадресованы на голосовую почту. Телефон не зазвонит и не завибрирует, а пользователь не получит уведомления о пропущенном звонке (информация о вызове останется только в журнале).Google тестирует защиту от телефонного спама уже два года, но ранее она была доступна только на Nexus, Android One и других устройствах с "эталонной" версией Android. Если в настройках Android включена функция идентификации вызывающего абонента (Caller ID), оповещение о спамерских, автоматических и просто подозрительных звонках показывается на красном фоне прямо под номером. Пользователи могут отклонить непрошеный звонок, добавить номер в черный список и уведомить о нем Google (либо наоборот — сообщить об ошибке).По умолчанию АОН и спам-защита выключены. Инструкцию о том, как их активировать, можно найти на сайте поддержки Google.”У SMS-приложения в Android появилась десктопная версия читайте такжеGoogle автоматически блокирует раздражающие звонки с тех номеров, которые ему известны. При желании, вы можете заблокировать определенный номер вручную. Это можно сделать, открыв "Телефон", нажав на значок с часами и выбрав звонок для блокировки.