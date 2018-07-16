Административные дела возбуждены против участников группы Pussy Riot, которые пытались сорвать финальный матч ЧМ-2018. Их обвинили не только в нарушении правил поведения болельщиков, но и в незаконном ношении формы.

Административные дела возбуждены против участников группы PussyRiot, которые пытались сорвать финальный матч ЧМ-2018. Их обвинили не только внарушении правил поведения болельщиков, но и в незаконном ношении формы.Арт-группа Pussy Riot готовила свою акцию целую неделю.Участникам провокации пришлось приобрести паспорт болельщика. Они разработалиплан, чтобы во время финального матча чемпионата мира между сборными Франции иХорватии пробраться как можно ближе к кромке поля.Для этого одному из участников группы – Петру Верзилову,мужу активистки арт-группы Надежды Толоконниковой – пришлось сделать уставнуюприческу. Девушки использовали парики, чтобы прикрыть яркий цвет волос. Онипланировали переодеться в форму полицейских в туалете стадиона.Активисты Pussy Riot теперь пишут в соцсетях, что акция должнабыла привлечь внимание к ситуации в России. Они требуют освободить всех "политическихзаключенных, не сажать за лайки, прекратить незаконные аресты на митингах, допуститьполитическую конкуренцию в стране, сообщает .Тем временем в Интернете появилось видео допроса участников акции.Стражи порядка пытаются выяснить у нарушителей, откуда у них форменная одежда,спрашивают, понимают ли они, что за их выходку на Россию будут наложеныштрафные санкции со стороны Международной федерации футбола.Как сообщалось, участники скандальной группы Pussy Riot выбежалина поле во время финального матча ЧМ-2018. Игру сборных Франции и Хорватиипришлось прервать на 2 минуты, пока хулиганов выдворяли с поля. Матч завершилсяпобедой французов со счетом 4:2.