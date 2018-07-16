Административные дела возбуждены против участников группы Pussy
Riot, которые пытались сорвать финальный матч ЧМ-2018. Их обвинили не только в
нарушении правил поведения болельщиков, но и в незаконном ношении формы.
Административные дела возбуждены против участников группы Pussy
Riot, которые пытались сорвать финальный матч ЧМ-2018. Их обвинили не только в
нарушении правил поведения болельщиков, но и в незаконном ношении формы.
Арт-группа Pussy Riot готовила свою акцию целую неделю.
Участникам провокации пришлось приобрести паспорт болельщика. Они разработали
план, чтобы во время финального матча чемпионата мира между сборными Франции и
Хорватии пробраться как можно ближе к кромке поля.
Для этого одному из участников группы – Петру Верзилову,
мужу активистки арт-группы Надежды Толоконниковой – пришлось сделать уставную
прическу. Девушки использовали парики, чтобы прикрыть яркий цвет волос. Они
планировали переодеться в форму полицейских в туалете стадиона.
Активисты Pussy Riot теперь пишут в соцсетях, что акция должна
была привлечь внимание к ситуации в России. Они требуют освободить всех "политических
заключенных, не сажать за лайки, прекратить незаконные аресты на митингах, допустить
политическую конкуренцию в стране, сообщает .
Тем временем в Интернете появилось видео допроса участников акции.
Стражи порядка пытаются выяснить у нарушителей, откуда у них форменная одежда,
спрашивают, понимают ли они, что за их выходку на Россию будут наложены
штрафные санкции со стороны Международной федерации футбола.
Как сообщалось, участники скандальной группы Pussy Riot выбежали
на поле во время финального матча ЧМ-2018. Игру сборных Франции и Хорватии
пришлось прервать на 2 минуты, пока хулиганов выдворяли с поля. Матч завершился
победой французов со счетом 4:2.