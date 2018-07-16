Демонстрация ядерного потенциала России разъярила президента США. Дональд Трамп обрушился с беспрецедентной критикой на российского лидера Владимира Путина за видео, в котором показано новое российское вооружение.

Демонстрация ядерного потенциала России разъярила президентаСША. Дональд Трамп обрушился с "беспрецедентной" критикой на российскоголидера Владимира Путина за видео, в котором показано новое российскоевооружение.Свое негодование Трамп высказал президенту Путину втелефонном разговоре, сообщают американские СМИ. Речь идет о видеоролике, которыйдемонстрировался во время выступления Владимира Путина с посланием федеральномусобранию 1 марта 2018 года.Дональду Трампу особенно не понравилась сцена из видео, вкоторой российские ракеты наносят удар по американскому штату Флорида. ПрезидентСША припомнил это20 марта, когда позвонил Владимиру Путину, чтобы поздравитьего с избранием президентом России. Как сообщают источники Североамериканского , критика в адрес российского лидера была "беспрецедентной".Трамп заявил Путину, что уже увеличил расходы на оборону ипровел модернизацию ядерного оружия США. Американский президент пообещалроссийскому коллеге гонку вооружений, если он этого захочет. Он сообщил Путину,что обсудил ситуацию с британским премьером Терезой Мэй и канцлером ГерманииАнгелой Меркель. Европейские лидеры согласились с Трампом, что видео "возмутительно".Как отмечает НСН со ссылкой на издание Axios, публично Трампсвоего негодования не высказывал – он заявил своим помощникам, что понимает – ВладимирПутин таким образом набирает очки в своей предвыборной кампании. Тем не менее,он отметил, что сцена в этом видео "переходит линию". В Белом домепубликацию комментировать отказались.