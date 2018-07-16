Демонстрация ядерного потенциала России разъярила президента
США. Дональд Трамп обрушился с беспрецедентной критикой на российского
лидера Владимира Путина за видео, в котором показано новое российское
вооружение.
Демонстрация ядерного потенциала России разъярила президента
США. Дональд Трамп обрушился с "беспрецедентной" критикой на российского
лидера Владимира Путина за видео, в котором показано новое российское
вооружение.
Свое негодование Трамп высказал президенту Путину в
телефонном разговоре, сообщают американские СМИ. Речь идет о видеоролике, который
демонстрировался во время выступления Владимира Путина с посланием федеральному
собранию 1 марта 2018 года.
Дональду Трампу особенно не понравилась сцена из видео, в
которой российские ракеты наносят удар по американскому штату Флорида. Президент
США припомнил это20 марта, когда позвонил Владимиру Путину, чтобы поздравить
его с избранием президентом России. Как сообщают источники Североамериканского , критика в адрес российского лидера была "беспрецедентной".
Трамп заявил Путину, что уже увеличил расходы на оборону и
провел модернизацию ядерного оружия США. Американский президент пообещал
российскому коллеге гонку вооружений, если он этого захочет. Он сообщил Путину,
что обсудил ситуацию с британским премьером Терезой Мэй и канцлером Германии
Ангелой Меркель. Европейские лидеры согласились с Трампом, что видео "возмутительно".
Как отмечает НСН со ссылкой на издание Axios, публично Трамп
своего негодования не высказывал – он заявил своим помощникам, что понимает – Владимир
Путин таким образом набирает очки в своей предвыборной кампании. Тем не менее,
он отметил, что сцена в этом видео "переходит линию". В Белом доме
публикацию комментировать отказались.