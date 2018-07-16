Президент РФ Владимир Путин, комментируя обвинения в якобы вмешательстве РФ в выборы в США, призвал опираться не на сиюминутные политические интересы, а на факты, а также отметил, что у лидеров РФ и США есть как расхождения, так и точки соприкосновения.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя обвинения в якобы вмешательстве РФ в выборы в США, призвал опираться не на сиюминутные политические интересы, а на факты, а также отметил, что у лидеров РФ и США есть как расхождения, так и точки соприкосновения.Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства заявил на пресс-конференции в Хельсинки по итогам переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампа.Путин подчеркнул, что он и его собеседник защищают интересы своих стран, но при этом ведется поиск точек соприкосновения и разрабатываются варианты поиска примирения расхождений по спорным вопросам.Президент России призвал опираться не на сиюминутные внутриполитические интересы в РФ или США, но на факты.Он назвал "полным бредом" то, что Москва была в сговоре с Трампом в ходе предвыборной кампании в Соединенных Штатах.Встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в столице Финляндии.