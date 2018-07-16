Владимир Путин доволен итогами переговоров с Дональдом Трампом. Он считает их успешными и полезными. Переговоры между президентами России и США в Хельсинки прошли в откровенной и деловой атмосфере.

Владимир Путин доволен итогами переговоров с Дональдом Трампом. Он считает их успешными и полезными. Переговоры между президентами России и США в Хельсинки прошли в откровенной и деловой атмосфере.При этом сложности и напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона, считает глава российского государства, не имеют объективных причин. Холодная война давно закончилась, подчеркнул Путин, но двусторонние отношения США и России переживают сложный период."Эпоха острого идеологического противостояния двух стран ушла далеко в прошлое, обстановка в мире кардинально изменилась", — заявил президент России на совместной с Трампом пресс-конференции.Путин добавил, что переговоры с Трампом позволили наметить шаги по восстановлению доверия и сотрудничества, показали взаимное желание выправить негативную ситуацию в отношениях России и США, наметили первые шаги оздоровлению, восстановлению приемлемого уровня доверия и возвращению к сотрудничеству прежнего уровня."Сегодня и Россия, и США сталкиваются с совершенно иными угрозами и вызовами. Справиться со всеми этими угрозами можно, только объединяя усилия", — отметил российский президент.Дональд Трамп тоже считает, что его встреча с Путиным в Хельсинки – это лишь начало долгого и трудного пути навстречу друг другу. Трамп подчеркнул, что называл Путина всегда хорошим соперником. И это, скорее, комплимент, подчеркнул президент США."Никогда еще наши отношения не были такими плохими, — заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Хельсинки по итогам переговоров с Путиным. – Но они изменились четыре часа назад".Телеканал "Россия 24" транслировал совместную пресс-конференцию двух президентов на саммите в прямом эфире.Дональд Трамп прибыл в столицу Финляндии заранее, еще 15 июля. Самолет Путина приземлился в аэропорту Хельсинки в 13 часов 16 июля. К резиденции финского президента Владимир Путин приехал на новом российском лимузине "Кортеж".Финляндия выбрана для встречи неслучайно, страна традиционно сохраняет нейтралитет в отношениях Востока и Запада.