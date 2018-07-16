Россияне Денис Черышев и Артем Дзюба вошли в список авторов
лучших голов ЧМ-2018. В пятерке лучших также хорват Лука Мудрич, немец Тони
Кроос и нигериец Ахмед Муса.
Россияне Денис Черышев и Артем Дзюба вошли в список авторов
лучших голов ЧМ-2018. В пятерке лучших также хорват Лука Мудрич, немец Тони
Кроос и нигериец Ахмед Муса.
Гол российского футболиста Дениса Черышева стал одним из
самых запоминающихся моментов на чемпионате. В матче с Саудовской Аравией
россияне уже в первом тайме лишились полузащитника Алана Дзагоева. Вместо него
и вышел Черышев, сразу изменив ход игры. Александр Головин подключил к атаке
Романа Зобнина, который выдал на Черышева. Денис с убойной позиции расстрелял
ворота соперника.
Один из героев не только российской сборной, но всего
чемпионата, Артем Дзюба, отличился уже на групповом этапе, в матче с
египтянами. Его целеустремленность в борьбе сделала свое дело: в этом эпизоде
форвард россиян блестяще проявил себя в игре "наверху", обыграв
защитника "фараонов" и отправив мяч в угол ворот.
Нигерийский форвард Ахмед Муса славится высокой скоростью.
Хоть его команда и не вышла в плей-офф, футболист успел продемонстрировать
болельщикам свои лучшие качества. В игре со сборной Исландии он неоднократно
включал "вторую космическую". Один из таких рывков и принес успех:
Муса обыграл не только защитника, но и вратаря, после чего послал мяч в ворота.
Команда Тони Крооса стала автором первой громкой сенсации
мундиаля. Сборная Германии покинула ЧМ, не пройдя даже в 1/8 финала. А защитник
стал автором единственной победы команды на ЧМ-2018, над шведами. Тони Кроос
забил единственный в том матче гол, выстрелив в ворота с острого угла.
Признанный лучшим игроком ЧМ-2018 хорват Лука Модрич
показал, на что он способен, в самом начале турнира, в матче с Аргентиной. Во
многом благодаря его стараниям сборная Хорватии просто уничтожила в той игре
команду Лионеля Месси. Модрич стал автором второго гола – виртуозно обыграв
защитника аргентинцев, он точным ударом из-за штрафной положил мяч в ворота, пишет "Газета.ру".