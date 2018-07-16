Россияне Денис Черышев и Артем Дзюба вошли в список авторов лучших голов ЧМ-2018. В пятерке лучших также хорват Лука Мудрич, немец Тони Кроос и нигериец Ахмед Муса.

Россияне Денис Черышев и Артем Дзюба вошли в список авторовлучших голов ЧМ-2018. В пятерке лучших также хорват Лука Мудрич, немец ТониКроос и нигериец Ахмед Муса.Гол российского футболиста Дениса Черышева стал одним изсамых запоминающихся моментов на чемпионате. В матче с Саудовской Аравиейроссияне уже в первом тайме лишились полузащитника Алана Дзагоева. Вместо негои вышел Черышев, сразу изменив ход игры. Александр Головин подключил к атакеРомана Зобнина, который выдал на Черышева. Денис с убойной позиции расстрелялворота соперника.Один из героев не только российской сборной, но всегочемпионата, Артем Дзюба, отличился уже на групповом этапе, в матче сегиптянами. Его целеустремленность в борьбе сделала свое дело: в этом эпизодефорвард россиян блестяще проявил себя в игре "наверху", обыгравзащитника "фараонов" и отправив мяч в угол ворот.Нигерийский форвард Ахмед Муса славится высокой скоростью.Хоть его команда и не вышла в плей-офф, футболист успел продемонстрироватьболельщикам свои лучшие качества. В игре со сборной Исландии он неоднократновключал "вторую космическую". Один из таких рывков и принес успех:Муса обыграл не только защитника, но и вратаря, после чего послал мяч в ворота.Команда Тони Крооса стала автором первой громкой сенсациимундиаля. Сборная Германии покинула ЧМ, не пройдя даже в 1/8 финала. А защитникстал автором единственной победы команды на ЧМ-2018, над шведами. Тони Кроосзабил единственный в том матче гол, выстрелив в ворота с острого угла.Признанный лучшим игроком ЧМ-2018 хорват Лука Модричпоказал, на что он способен, в самом начале турнира, в матче с Аргентиной. Вомногом благодаря его стараниям сборная Хорватии просто уничтожила в той игрекоманду Лионеля Месси. Модрич стал автором второго гола – виртуозно обыгравзащитника аргентинцев, он точным ударом из-за штрафной положил мяч в ворота, пишет "Газета.ру".