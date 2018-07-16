Певца и шоумена Александра Реву, известного также под
псевдонимом Артур Пирожков, обвиняют в плагиате. Начинающий исполнитель из Сочи
Руслан Кагарманов заявил, что артист украл у него мегахит.
Певца и шоумена Александра Реву, известного также под
псевдонимом Артур Пирожков, обвиняют в плагиате. Начинающий исполнитель из Сочи
Руслан Кагарманов заявил, что артист украл у него "мегахит".
В Никулинском суде города Москвы рассматривается дело о
плагиате. Сочинский исполнитель уверяет его песня "Чика" написана еще в 2016
году, а одноименная песня Александра появилась двумя годами позже. "Я придумывал
ее полгода, полгода я писал. (…) Я вкладывал душу в это, почему я должен душу вкладывать
для кого-то", – пояснил свои мотивы Кагарманов.
Автор песни, которую исполняет Рева, Денис Ковальский не
отрицает, что композиция была написана недавно. Но за 20 лет работы со звездами
российской эстрады в воровстве его обвиняют впервые. По словам музыканта, между
композициями практически нет сходства, кроме разве что повторения слова "чика"
в припеве.
Отметим, что в суд Рева не явился. "Они не уверены в
себе, поэтому и не пришли", – объяснил истец телеканалу РЕН ТВ. По словам
Руслана ни сама звезда, ни ее представители с ним не связывались с 29 мая.
Добавим, что из-за обвинений в плагиате Израиль может лишится
права проведения музыкального конкурса "Евровидение" в 2019 году. В начале июля
звукозаписывающая компания Universal Music направила претензию авторам
композиции Toy, с которой пышка Нетта Барзилай победила на вокальном
состязании. Композиторам Дорону Медали и Ставу Бегери сообщили о начале
разбирательств. Представители Universal Music уверены, что песня Нетты – это
плагиат на сингл американской рок-группы The White Stripes – Seven Nation Army.