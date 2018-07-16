Певца и шоумена Александра Реву, известного также под псевдонимом Артур Пирожков, обвиняют в плагиате. Начинающий исполнитель из Сочи Руслан Кагарманов заявил, что артист украл у него мегахит.

Певца и шоумена Александра Реву, известного также подпсевдонимом Артур Пирожков, обвиняют в плагиате. Начинающий исполнитель из СочиРуслан Кагарманов заявил, что артист украл у него "мегахит".В Никулинском суде города Москвы рассматривается дело оплагиате. Сочинский исполнитель уверяет его песня "Чика" написана еще в 2016году, а одноименная песня Александра появилась двумя годами позже. "Я придумывалее полгода, полгода я писал. (…) Я вкладывал душу в это, почему я должен душу вкладыватьдля кого-то", – пояснил свои мотивы Кагарманов.Автор песни, которую исполняет Рева, Денис Ковальский неотрицает, что композиция была написана недавно. Но за 20 лет работы со звездамироссийской эстрады в воровстве его обвиняют впервые. По словам музыканта, междукомпозициями практически нет сходства, кроме разве что повторения слова "чика"в припеве.Отметим, что в суд Рева не явился. "Они не уверены всебе, поэтому и не пришли", – объяснил истец телеканалу РЕН ТВ. По словамРуслана ни сама звезда, ни ее представители с ним не связывались с 29 мая.Добавим, что из-за обвинений в плагиате Израиль может лишитсяправа проведения музыкального конкурса "Евровидение" в 2019 году. В начале июлязвукозаписывающая компания Universal Music направила претензию авторамкомпозиции Toy, с которой пышка Нетта Барзилай победила на вокальномсостязании. Композиторам Дорону Медали и Ставу Бегери сообщили о началеразбирательств. Представители Universal Music уверены, что песня Нетты – этоплагиат на сингл американской рок-группы The White Stripes – Seven Nation Army.