В 60-х годах прошлого века имя этого золотого мальчика гремело на весь мир. Он прославился исполнением песен Sole mio и Jamaica, победил на конкурсе Сан-Ремо. Сегодня ему уже 71 год. В статусе мэтра Робертино Лоретти приехал на международный фестиваль искусств Славянский базар в Витебске, где стал членом жюри конкурс исполнителей эстрадной песни. Там с ним и встретился корреспондент Dni.Ru.

В 60-х годах прошлого века имя этого "золотого мальчика" гремело на весь мир. Он прославился исполнением песен Sole mio и Jamaica, победил на конкурсе Сан-Ремо. Сегодня ему уже 71 год. В статусе мэтра Робертино Лоретти приехал на международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", где стал членом жюри конкурс исполнителей эстрадной песни. Там с ним и встретился корреспондент Dni.Ru.Итальянский певец признался, что решил завершить музыкальную карьеру – осенью отправляется в прощальный тур, чтобы поклониться поклонникам, которые любили его все эти годы. "Я выступаю с 6 лет, дал 850 концертов по всему миру и просто устал, – рассказал сеньор Лоретти. – К тому же здоровье сегодня меня часто подводит – был инсульт, отнялись ноги. Голос, слава богу, остался. Но, скажу вам честно, уходя на пенсию, больше всего хочу отдохнуть от песни Jamaica. Все эти годы от меня ждут только ее, и это ужасно, потому что я давно не от мальчик, который пел ее в далеком 63-м".Лоретти уверяет, что на пенсии не будет скучать. "У меня есть обширный немузыкальный бизнес – я занимаюсьпродюсированием, открыл свой магазин продовольственных товаров и джелатерию(кафе-мороженое), есть пекарня по производству пирожных. Словом, есть чем заниматься", – рассказал артист.Но главное, чем он хотел бы заниматься, это преподавательской деятельностью. "Мне хочется передать свои знания молодым, рассказать секреты, научить их владеть голосовым аппаратом, подавать себя, – улыбается Робертино. – Например, меня пригласили преподавать в Академии музыки Санкт-Петербург. Я уже давал там мастер-классы для русских ребят, сейчас же поеду туда уже в статусе педагога".Собственные дети Лоретти не пошли по его стопам, хотя, по его словам, слух и голос есть и дочери, и у сыновей. "Мой 26-летний сын Лоренцо мог вполне стать артистом, поскольку все данные у парня есть – высокий, красивый,талантливый. Но он выбрал другой путь – стал очень престижным и дорогим женскимпарикмахером. Он проехал всю Европу, участвовал в международном конкурсе. Но главное, подарил мне нескольких внуков и сделал меня самым счастливым на свете".