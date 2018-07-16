Министр труда и социальной защиты Максим Топилин объяснил рост пенсий на 1000 рублей в год. Он заявил, что это необходимо для того, чтобы рост вдвое превысил инфляцию.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин объяснилрост пенсий на 1000 рублей в год. Он заявил, что это необходимо для того, чтобырост вдвое превысил инфляцию.В этом годупенсии наших соотечественников были проиндексированы на 3,7% при инфляции в2017 году на уровне 2,5%. Глава Минтруда заявил, что такого раньше никогда небыло.В настоящеевремя рост этих социальных выплат Топилин оценил в 3,5-4%. Это примерно 500рублей в год. При этом министр добавил, что этого очень мало. "Мы запланировалиувеличение в два раза выше инфляции. Это будет 1000 рублей, около 7%", – цитируетМаксима Топилина ТАСС.Вместе с тем, чиновник отметил, что внесение изменений в пенсионноезаконодательство поможет существенно увеличить пенсии, иначе отношение пенсии к прожиточному минимуму будет сокращаться. Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал пенсионную реформу 14 июня.Нововведения предусматриваютпостепенное повышение возраста выхода на заслуженныйотдых до 65лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Повышение предлагается проводитьпоэтапно с 2019 года.Ранее министр финансовАнтон Силуанов рассказал об основных целях пенсионной реформы. По его словам, вближайшей перспективе жизнь россиян, вышедших на заслуженный отдых, станетгораздо достойнее.