Министр труда и социальной защиты Максим Топилин объяснил
рост пенсий на 1000 рублей в год. Он заявил, что это необходимо для того, чтобы
рост вдвое превысил инфляцию.
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин объяснил
рост пенсий на 1000 рублей в год. Он заявил, что это необходимо для того, чтобы
рост вдвое превысил инфляцию.
В этом году
пенсии наших соотечественников были проиндексированы на 3,7% при инфляции в
2017 году на уровне 2,5%. Глава Минтруда заявил, что такого раньше никогда не
было.
В настоящее
время рост этих социальных выплат Топилин оценил в 3,5-4%. Это примерно 500
рублей в год. При этом министр добавил, что этого очень мало. "Мы запланировали
увеличение в два раза выше инфляции. Это будет 1000 рублей, около 7%", – цитирует
Максима Топилина ТАСС.
Вместе с тем, чиновник отметил, что внесение изменений в пенсионное
законодательство поможет существенно увеличить пенсии, иначе отношение пенсии к прожиточному минимуму будет сокращаться. Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал пенсионную реформу 14 июня.
Нововведения предусматривают
постепенное повышение возраста выхода на заслуженный
отдых до 65
лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Повышение предлагается проводить
поэтапно с 2019 года.
Ранее министр финансов
Антон Силуанов рассказал об основных целях пенсионной реформы. По его словам, в
ближайшей перспективе жизнь россиян, вышедших на заслуженный отдых, станет
гораздо достойнее.