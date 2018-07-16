Российский боксер Александр Поветкин, являющийся обязательным претендентом на титул WBA, сообщил, что долго шел к бою с Энтони Джошуа. Британец является обладателем поясов по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

Российский боксер Александр Поветкин, являющийся обязательным претендентом на титул WBA, сообщил, что долго шел к бою с Энтони Джошуа. Британец является обладателем поясов по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO в тяжелом весе."Моей целью всегда было биться за титул чемпиона мира. 22 сентября я получу свой шанс. У Энтони Джошуа четыре пояса, и я хочу получить их все", — цитирует Поветкина "Спорт-Экспресс".Также россиянин заявил, что встреча между двумя олимпийскими чемпионами станет захватывающим зрелищем для любителей бокса.Напомним, что 16 июля была названа точная дата боя между Александром Поветкиным и Энтони Джошуа. Он пройдет 22 сентября в Лондоне на стадионе "Уэмбли".