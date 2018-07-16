Футбольный клуб Монако, выступающий в чемпионате Франции, действительно сделал предложение по переходу российского полузащитника Александра Головина. Об этом сообщил вице-президент клуба Вадим Васильев. Однако предложенная сумма не была озвучена.

Футбольный клуб "Монако", выступающий в чемпионате Франции, действительно сделал предложение по переходу российского полузащитника Александра Головина. Об этом сообщил вице-президент клуба Вадим Васильев. Однако предложенная сумма не была озвучена."Мы сделали ЦСКА предложение по Головину, – сказал Васильев, которого цитирует "Спорт-экспресс". – Сумму трансфера я озвучить не могу, но она очень достойная. Срок контракта? Стандартный, 5 лет".Кроме того, Васильев отметил, что считает переход Головина в "Монако" самым лучшим решением и вариантом для полузащитника. "Ехать из России сразу в топ-клуб ведущей европейской лиги – очень рискованно. Мы умеем запускать карьеру молодых игроков. Достаточно взглянуть на Мбаппе", — добавил он.