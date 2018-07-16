Дольше запланированного продолжилось общение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа тет-а-тет. Встреча в узком составе заняла 2 часа 10 минут. Изначально для общения президентов в Хельсинки было зарезервировано полтора часа. Это первая полноформатная встреча Путина и Трампа.

Дольше запланированного продолжилось общение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа тет-а-тет. Встреча в узком составе заняла 2 часа 10 минут. Изначально для общения президентов в Хельсинки было зарезервировано полтора часа. Это первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.Встреча Путина и Трампа началась с опозданием в 55 минут, отмечает "Интерфакс". Дональд Трамп приехал на встречу с Путиным в Президентский дворец в центре Хельсинки вместе с супругой Меланьей. Но после совместного фотографирования она покинула переговоры.После беседы с глаза на глаз в финской столице начинаются российско-американские переговоры в расширенном составе — делегации встретятся за ланчем. После окончания переговоров ожидается пресс-конференция двух президентов.Для встреч Путина и Трампа характерно обсуждение всех вопросов вне зависимости от времени. Их первая встреча в Гамбурге вместо запланированных 40 минут длилась 2 часа 15 минут. Встреча в Хельсинки была лишь на пять минут короче.Москва и Вашингтон уделяют особое внимание именно двустороннему контакту президентов, поскольку он важен для выстраивания дальнейшей "химии" между лидерами, подчеркнул помощник российского президента Юрий Ушаков. Во время двустороннего контакта президенты в свободном режиме могут коснуться всех тех тем, которые хотят обсудить.Дональд Трамп прибыл в столицу Финляндии заранее, еще 15 июля. Самолет Путина приземлился в аэропорту Хельсинки в 13 часов 16 июля. К резиденции финского президента Владимир Путин приехал на новом российском лимузине "Кортеж".Финляндия выбрана для встречи неслучайно, страна традиционно сохраняет нейтралитет в отношениях Востока и Запада. Хельсинские переговоры и соглашения 1975 года положили начало этапу разрядки в отношениях СССР и США. Затем в финской столице прошла встреча президентов СCСР и США Михаила Горбачева и Джорджа Буша-старшего.