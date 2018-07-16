Актер Станислав Садальский посмеялся над свадьбой экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой и бывшего главы ведомства Анатолия Сердюкова. На своей странице в Instagram он опубликовал саркастический коллаж с фотографией молодоженов.

АктерСтанислав Садальский посмеялся над свадьбой экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевойи бывшего главы ведомства Анатолия Сердюкова. На своей странице в Instagram он опубликовал саркастическийколлаж с фотографией молодоженов.Артист отреагировал на новость о заключениибрака в своем стиле: иронически и хлестко. "Расписались!? Есть же на свете ЛЮБОВЬ! ГОРЬКО!!!", – написалактер. (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.).Садальский отметил, что ему хочется получатьбольше подобных приятных известий. Также он напомнил, что Сердюков долгождал Васильеву, намекая на то, что чиновницу арестовализа проведение ряда афер.Актер назвал молодоженов "предприимчивыми"и "талантливыми" людьми. Также он сделал предположение о будущихнаследниках известной четы. "Уверен,что общие детишки вырастут честнейшими людьми, тоже станут министрами. Будутпохитрее и уже не попадутся так вот запросто", – заключил Станислав Садальский.Напомним, бывшийминистр обороны России Анатолий Сердюков и экс-чиновница российского военноговедомства Евгения Васильева стали мужем и женой, ранее рассказал телеведущийАндрей Малахов. Как писали Dni.Ru,Напомним, экс-главадепартамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева была осужденана пять лет заключения по обвинению в хищении. Через месяц ее условно-досрочноосвободили. Большую часть срока женщина провела под домашним арестом.