Актер
Станислав Садальский посмеялся над свадьбой экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой
и бывшего главы ведомства Анатолия Сердюкова. На своей странице в Instagram он опубликовал саркастический
коллаж с фотографией молодоженов.
Актер
Станислав Садальский посмеялся над свадьбой экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой
и бывшего главы ведомства Анатолия Сердюкова. На своей странице в Instagram он опубликовал саркастический
коллаж с фотографией молодоженов.
Артист отреагировал на новость о заключении
брака в своем стиле: иронически и хлестко. "Расписались!? Есть же на свете ЛЮБОВЬ! ГОРЬКО!!!", – написал
актер. (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.).
Садальский отметил, что ему хочется получать
больше подобных приятных известий. Также он напомнил, что Сердюков долго
ждал Васильеву, намекая на то, что чиновницу арестовали
за проведение ряда афер.
Актер назвал молодоженов "предприимчивыми"
и "талантливыми" людьми. Также он сделал предположение о будущих
наследниках известной четы. "Уверен,
что общие детишки вырастут честнейшими людьми, тоже станут министрами. Будут
похитрее и уже не попадутся так вот запросто", – заключил Станислав Садальский.
Напомним, бывший
министр обороны России Анатолий Сердюков и экс-чиновница российского военного
ведомства Евгения Васильева стали мужем и женой, ранее рассказал телеведущий
Андрей Малахов. Как писали Dni.Ru,
Напомним, экс-глава
департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева была осуждена
на пять лет заключения по обвинению в хищении. Через месяц ее условно-досрочно
освободили. Большую часть срока женщина провела под домашним арестом.