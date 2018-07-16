Чемпионат мира по футболу, завершившийся в России, запомнился не только атмосферой праздника, но и множеством забавных моментов. Dni.Ru публикуют подборку футбольных и околофутбольных происшествий, которые в дни ЧМ-2018 подняли настроение болельщикам всего мира.

Чемпионат мира по футболу, завершившийся в России,запомнился не только атмосферой праздника, но и множеством забавных моментов. Dni.Ru публикуютподборку футбольных и околофутбольных происшествий, которые в дни ЧМ-2018подняли настроение болельщикам всего мира.Первую волну шуток запустил – как, впрочем, и ожидалось -языковой барьер. Пока фанаты спешно осваивали разговорники, в эфир уже пошлисюжеты со смешными "ляпами". Так, болельщиков в Краснодаре возмутиластатья испанского журналиста Альфредо Паскуаля – он написал, что никто в городене владеет иностранными языками.Исправить ситуацию решила корреспондент местного изданияСветлана Голуб. Она попыталась выяснить у Паскуаля, "вай хи донт лайкКраснодар". Однако ее уровень подготовки ни журналиста, ни его читателейне впечатлил: пользователи Сети сравнили Голуб с Виталием Мутко и высмеяли ееза бесцеремонное поведение.Пожилой россиянке удалось рассмешить зрителей телеканала FoxSports в день открытия чемпионата. "Вы корреспондент какой страны?" —спросила она журналиста во время прямого включения. Тот вопроса не понял, носказал: "Бенджамин сказал мне приехать". "Бенджамин? Обалдеть!",– удивилась россиянка и поцеловала корреспондента в щеку. Правда, потомотругала за то, что тот не выучил ни одного слова по-русски.Около 15 минут успел полежать на поле за все матчи сборнойБразилии на чемпионате ее форвард Неймар. Чем и заработал славу главногосимулянта ЧМ-2018. Бразилец падал почти от каждого столкновения со спортсменамииз команды противника – что стало источником многочисленных пародий.Но сам Неймар умудрился извлечь и из этого пользу -футболист стал лицом социальной рекламы португальской скорой помощи. "75,8%вызовов экстренной помощи не являются экстренными", – гласит плакатнеотложки.Героям достается больше внимания – а, значит, и большешуток. Игорь Акинфеев и Артем Дзюба вдохновили фанатов на целый цикл "фотожаб"после победы над сборной Испании.Ну и, конечно, та самая "нога Акинфеева",благодаря которой все и произошло.Три российских болельщика, поедающих хот-доги во время матчаРоссия-Испания, покорили весь мир – так же, как и кокошники на их головах. Онистали телезвездами, а их снимки разошлись на мемы. Их, конечно же, нашли – дизайнераИнну Калевскую, ее мужа, предпринимателя Дмитрия Гнатюка и их племянника Юрия.Они признались, что весь матч не ели и не пили – и, дождавшись небольшого перерываперед серией пенальти, набросились на еду.Конечно же, и сами футболисты поддерживали градус настроения шутками Болельщики собрали кадры своих кумиров в неформальной обстановке.