Чемпионат мира по футболу, завершившийся в России,
запомнился не только атмосферой праздника, но и множеством забавных моментов. Dni.Ru публикуют
подборку футбольных и околофутбольных происшествий, которые в дни ЧМ-2018
подняли настроение болельщикам всего мира.
Чемпионат мира по футболу, завершившийся в России,
запомнился не только атмосферой праздника, но и множеством забавных моментов. Dni.Ru публикуют
подборку футбольных и околофутбольных происшествий, которые в дни ЧМ-2018
подняли настроение болельщикам всего мира.
Первую волну шуток запустил – как, впрочем, и ожидалось -
языковой барьер. Пока фанаты спешно осваивали разговорники, в эфир уже пошли
сюжеты со смешными "ляпами". Так, болельщиков в Краснодаре возмутила
статья испанского журналиста Альфредо Паскуаля – он написал, что никто в городе
не владеет иностранными языками.
Исправить ситуацию решила корреспондент местного издания
Светлана Голуб. Она попыталась выяснить у Паскуаля, "вай хи донт лайк
Краснодар". Однако ее уровень подготовки ни журналиста, ни его читателей
не впечатлил: пользователи Сети сравнили Голуб с Виталием Мутко и высмеяли ее
за бесцеремонное поведение.
Пожилой россиянке удалось рассмешить зрителей телеканала Fox
Sports в день открытия чемпионата. "Вы корреспондент какой страны?" —
спросила она журналиста во время прямого включения. Тот вопроса не понял, но
сказал: "Бенджамин сказал мне приехать". "Бенджамин? Обалдеть!",
– удивилась россиянка и поцеловала корреспондента в щеку. Правда, потом
отругала за то, что тот не выучил ни одного слова по-русски.
Около 15 минут успел полежать на поле за все матчи сборной
Бразилии на чемпионате ее форвард Неймар. Чем и заработал славу главного
симулянта ЧМ-2018. Бразилец падал почти от каждого столкновения со спортсменами
из команды противника – что стало источником многочисленных пародий.
Но сам Неймар умудрился извлечь и из этого пользу -
футболист стал лицом социальной рекламы португальской скорой помощи. "75,8%
вызовов экстренной помощи не являются экстренными", – гласит плакат
неотложки.
Героям достается больше внимания – а, значит, и больше
шуток. Игорь Акинфеев и Артем Дзюба вдохновили фанатов на целый цикл "фотожаб"
после победы над сборной Испании.
Ну и, конечно, та самая "нога Акинфеева",
благодаря которой все и произошло.
Три российских болельщика, поедающих хот-доги во время матча
Россия-Испания, покорили весь мир – так же, как и кокошники на их головах. Они
стали телезвездами, а их снимки разошлись на мемы. Их, конечно же, нашли – дизайнера
Инну Калевскую, ее мужа, предпринимателя Дмитрия Гнатюка и их племянника Юрия.
Они признались, что весь матч не ели и не пили – и, дождавшись небольшого перерыва
перед серией пенальти, набросились на еду.
Конечно же, и сами футболисты поддерживали градус настроения шутками Болельщики собрали кадры своих кумиров в неформальной обстановке.