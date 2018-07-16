Сын шоумена и парикмахера Сергея Зверева – Сергей продолжает поиски биологической матери. Молодой мужчина узнал результаты нового ДНК-теста.

Сын шоумена и парикмахера Сергея Зверева – Сергей продолжаетпоиски биологической матери. Молодой мужчина узнал результаты нового ДНК-теста.Ведущий программы "На самом деле" Первого канала Дмитрий Шепелевобещал Звереву-младшему во что бы то ни стало помочь найти настоящих родителей.После нескольких неудач Сергей уже не верил, что когда-нибудь сможет узнатьженщину, которая подарила ему жизнь. Он потерял надежду и хотел бросить поиски.Шепелев выполнил обещанное, прямо в студии он огласил результаты очередной экспертизы– ДНК. "Вероятность того, что женщина, котораянаходится за кулисами, является твоей мамой, составляет 99,9%", – сообщилтелеведущий.Зверев-младший не мог сдержать рыданий. Он не верил своимушам. Как выяснилось, после рождения его нарекли Дмитрием, однако послеусыновления имя было изменено.Отметим, по словам сына шоумена, Зверев-старший обижен нанего из-за стремления найти кровных родственников. И именно поэтому звездный отец заблокировалего в соцсетях, не отвечает на звонки и сообщения.Однако друзья знаменитого парикмахера отмечают, что артистотказался от встреч с сыном после того, как молодой человек решился нанастоящую подлость. "В недавнем сообщении он написал: "Если папа небудет помогать, мы отсудим его квартиру. Сергей-старший и помогал до недавнего времени. Одежду каждый сезонфирменную передавал сыну и деньги. Но после всего, перестал. Он не работает, нион, ни жена", – рассказывает друг шоумена.По словам приятеля звезды, Зверев-младший совсем отбился отрук. Отец много раз пытался устроить юношу на нормальную работу, но Сергейпостоянно отказывался от предложений ссылаясь на личную жизнь. В университете, куда шоумен пристроилотпрыска, тот так и не появился. В итоге стилист перестал помогатьблудному сыну, сообщает StarHit.