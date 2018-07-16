Шоумен корейского происхождения Лаки Ли (Lucky Lee),
возглавляющий движение Vote4Peace, не остался в стороне от долгожданной встречи
президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Он
выпустил карикатуру, посвященную переговорам.
Шоумен корейского происхождения Лаки Ли (Lucky Lee),
возглавляющий движение Vote4Peace, не остался в стороне от долгожданной встречи
президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Он
выпустил карикатуру, посвященную переговорам.
Организация, которую возглавляет российский шоумен,
занимается вопросами установления мира и взаимопонимания между Россией и США.
На своей странице в Instagram Лаки Ли разместил карикатуру с изображением
Путина и Трампа, которых примиряет PeaceMan. "Это супергерой,
который мирно борется за мир", – отметил он.
По словам шоумена, на создание изображения его вдохновили
ожидания от встречи российского и американского лидеров. На карикатуре показано
рукопожатие глав Северной и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чже Ина, которое,
подчеркнул Ли, является примером дипломатической победы в мире.
Что касается Владимира Путина и Дональда Трампа, то они на
изображении уверенно протягивают друг другу руки. "PeaceMan помогает
президентам США и России преодолеть острые разногласия и выражает надежду на
мир, безопасность, духовную близость народов, совпадение интересов в условиях,
когда и политики тоже сумели договориться", – написал шоумен в своем
Instagram.
Лаки Ли отметил, что как корейцу и стороннику примирения
Москвы и Вашингтона ему радостно видеть, что Владимир Путин идет на диалог. Кроме
того, шоумен выступает за отмену санкций.
В столице Финляндии Хельсинки прошли
долгожданные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств
обсудили текущее состояние российско-американских отношений и пути их
улучшения. Детали встречи лидеры России и США раскроют на предстоящей совместной пресс-конференции.