Шоумен корейского происхождения Лаки Ли (Lucky Lee), возглавляющий движение Vote4Peace, не остался в стороне от долгожданной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Он выпустил карикатуру, посвященную переговорам.

Шоумен корейского происхождения Лаки Ли (Lucky Lee),возглавляющий движение Vote4Peace, не остался в стороне от долгожданной встречипрезидентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Онвыпустил карикатуру, посвященную переговорам.Организация, которую возглавляет российский шоумен,занимается вопросами установления мира и взаимопонимания между Россией и США.На своей странице в Instagram Лаки Ли разместил карикатуру с изображениемПутина и Трампа, которых примиряет PeaceMan. "Это супергерой,который мирно борется за мир", – отметил он.По словам шоумена, на создание изображения его вдохновилиожидания от встречи российского и американского лидеров. На карикатуре показанорукопожатие глав Северной и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чже Ина, которое,подчеркнул Ли, является примером дипломатической победы в мире.Что касается Владимира Путина и Дональда Трампа, то они наизображении уверенно протягивают друг другу руки. "PeaceMan помогаетпрезидентам США и России преодолеть острые разногласия и выражает надежду намир, безопасность, духовную близость народов, совпадение интересов в условиях,когда и политики тоже сумели договориться", – написал шоумен в своемInstagram.Лаки Ли отметил, что как корейцу и стороннику примиренияМосквы и Вашингтона ему радостно видеть, что Владимир Путин идет на диалог. Крометого, шоумен выступает за отмену санкций.В столице Финляндии Хельсинки прошлидолгожданные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государствобсудили текущее состояние российско-американских отношений и пути ихулучшения. Детали встречи лидеры России и США раскроют на предстоящей совместной пресс-конференции.