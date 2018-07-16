В следующем обновлении видеомессенджера Skype появится функция записи голосовых и видеовызовов. Ранее пользователям, желающим оставить себе запись разговора, приходилось полагаться на сторонние, преимущественно платные сервисы, такие как Avaer.

В следующем обновлении видеомессенджера Skype появится функция записи голосовых и видеовызовов. Ранее пользователям, желающим оставить себе запись разговора, приходилось полагаться на сторонние, преимущественно платные сервисы, такие как Avaer.Если один из собеседников решит сохранить разговор, другой получит об этом оповещение. Записи хранятся в "облаке", а значит, прослушать их можно будет с любого устройства — на Windows, Mac, iOS, Android и даже Linux, объяснили в Microsoft.Новая версия Skype запланирована к релизу до конца этого месяца. Помимо встроенной функции записи разговоров, в ней появится режим Content Creator, который позволит стримерами, влогерам и авторам подкастов легко интегрировать в Skype такие инструменты для прямого вещания, как Xsplit, Wirecast и Vmix.∎Skype "облегчили" ради бюджетных Android-смартфонов читайте такжеВесной Microsoft выпустила "легкую" версию Skype для Android. Программа работает на слабых устройствах более плавно, при этом видео и звук передаются в более высоком качестве. Кроме того, приложение более "терпимо" к неустойчивым интернет-соединениям.