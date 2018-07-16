Два лица оштрафованы на суммы 20 тысяч и 100 тысяч рублей

Два лица оштрафованы на суммы 20 тысяч и 100 тысяч рублейПрокуратура направила представление в адрес руководителя управления благоустройства администрации Иванова из-за многочисленных дефектов на проезжей части, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Прокуратура Ленинского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Установлено, что на проезжих частях пяти улиц в Иванове имеются многочисленные дефекты, не соответствующие ГОСТ.«Указанные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем выполнении администрацией города Иваново обязанности по содержанию дорог в безопасном для движения состоянии», — говорится в сообщении надзорного ведомства.В отношении управления благоустройства городской администрации и начальника этого управления возбуждены дела об административных правонарушениях. Два лица оштрафованы на суммы 20 тысяч рублей и 100 тысяч рублей.Акты прокурорского реагирования рассмотрены, выявленные нарушения устранены.