В США нашли основания для того, чтобы развязать Третью мировую войну. Выведение из строя американских военных спутников новым российским самолетом способно спровоцировать ответный удар с использованием ядерного оружия.

В США нашли основания для того, чтобы развязать Третью мировую войну. Выведение из строя американских военных спутников новым российским самолетом способно спровоцировать ответный удар с использованием ядерного оружия.Дело в том, что проект нового "Обзора ядерной политики" предусматривает право США применить ядерное оружие в ответ на кибернетическую или кинетическую илиатаку американских спутников. "Если Россия отключит электронику на американских спутниках, то это может быть истолковано как военный акт, достаточный для оправдания ядерного ответа", – передает The National Interest.Речь идет о самолетах – постановщиков помех Ил-22ПП "Порубщик", разрабатываемых дляВоздушно-космических сил России. Известно, что эти машины могут подавлять любые наземные, морские и космические объекты на дальности в несколько сотен километров.При этом наибольшую обеспокоенность американских специалистов вызывает способность Ил-22ПП нарушать работу спутников связи и навигации. Вмешательство в их работу в этом случае может быть воспринято как акт агрессии, что повлечет за собой ответный ядерный удар.Напомним, что в июле 2018 года сообщалось о создании в России самолета, который сможет выводить из строя военные спутники. Новое воздушное судно заменит используемый ныне объект радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП "Порубщик".