Владимир Путин прилетит в Хельсинки на вертолете. Ночевать в Финляндии президент России не будет. А его собеседник уже остановился в правительственной резиденции. Дональд Трамп ожидает Путина на территории отеля Hilton Helsinki Kalastajatorppa, на окраине финской столицы.

Владимир Путин прилетит в Хельсинки на вертолете. Ночевать вФинляндии президент России не будет. А его собеседник уже остановился в правительственной резиденции.Дональд Трамп ожидает Путина на территории отеля Hilton HelsinkiKalastajatorppa, на окраине финской столицы.Особых ожиданий от предстоящих переговоров нет ни у российской,ни у американской стороны. Как в Москве, так и в Вашингтоне заявляют: важен самфакт такой встречи. Можно надеяться, что, как минимум, будут разморожены каналысвязи между Россией и США по таким важным вопросам, как терроризм, энергетика,незаконный оборот наркотиков, кибербезопасность и региональные конфликты.Финляндия в целях безопасности ввела паспортный контроль насвоей границе с остальными европейскими странами – несмотря на то, что входит ив Евросоюз, и в шенгенскую зону. В Хельсинки будет перекрыт доступ на площадь,где находится дворец президента. Приходящие сюда паромы будут причаливать вдругих районах. Кроме того, местных жителей предупредили, что не надо сниматькортежи Путина и Трампа – даже на телефоны.Просторный медиацентр с двумя саунами подготовлен вХельсинки для журналистов. Ожидается, что в финскую столицу прибудут от 1,5 до2 тысяч представителей СМИ из 61 страны. Распорядок дня уже опубликован вспециальном мобильном приложении саммита HELSINKI2018. Стало известно, чтороссийский лидер планирует переговоры и с финским президентом. "Встречатет-а-тет Путина и Трампа начнется в 13.15, а встреча Путина и Саули Ниинисте -в 16.30", – сказано в расписании.Владимир Путин и Дональд Трамп ранее встречались намеждународных конференциях G20 в Гамбурге в июле 2017 года и на саммите АТЭС вДананге в ноябре 2017 года. Финская столица выбрана в качестве нейтральнойплощадки для переговоров двух лидером неспроста. В 1969 году здесь начиналисьамерикано-советские переговоры по ограничению ядерных запасов, в 1975-мпроходило совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, а в 1990-мвстречались Михаил Горбачев и Джордж Буш-младший, напоминает "Правда".