Владимир Путин прилетит в Хельсинки на вертолете. Ночевать в
Финляндии президент России не будет. А его собеседник уже остановился в правительственной резиденции.
Дональд Трамп ожидает Путина на территории отеля Hilton Helsinki
Kalastajatorppa, на окраине финской столицы.
Владимир Путин прилетит в Хельсинки на вертолете. Ночевать в
Финляндии президент России не будет. А его собеседник уже остановился в правительственной резиденции.
Дональд Трамп ожидает Путина на территории отеля Hilton Helsinki
Kalastajatorppa, на окраине финской столицы.
Особых ожиданий от предстоящих переговоров нет ни у российской,
ни у американской стороны. Как в Москве, так и в Вашингтоне заявляют: важен сам
факт такой встречи. Можно надеяться, что, как минимум, будут разморожены каналы
связи между Россией и США по таким важным вопросам, как терроризм, энергетика,
незаконный оборот наркотиков, кибербезопасность и региональные конфликты.
Финляндия в целях безопасности ввела паспортный контроль на
своей границе с остальными европейскими странами – несмотря на то, что входит и
в Евросоюз, и в шенгенскую зону. В Хельсинки будет перекрыт доступ на площадь,
где находится дворец президента. Приходящие сюда паромы будут причаливать в
других районах. Кроме того, местных жителей предупредили, что не надо снимать
кортежи Путина и Трампа – даже на телефоны.
Просторный медиацентр с двумя саунами подготовлен в
Хельсинки для журналистов. Ожидается, что в финскую столицу прибудут от 1,5 до
2 тысяч представителей СМИ из 61 страны. Распорядок дня уже опубликован в
специальном мобильном приложении саммита HELSINKI2018. Стало известно, что
российский лидер планирует переговоры и с финским президентом. "Встреча
тет-а-тет Путина и Трампа начнется в 13.15, а встреча Путина и Саули Ниинисте -
в 16.30", – сказано в расписании.
Владимир Путин и Дональд Трамп ранее встречались на
международных конференциях G20 в Гамбурге в июле 2017 года и на саммите АТЭС в
Дананге в ноябре 2017 года. Финская столица выбрана в качестве нейтральной
площадки для переговоров двух лидером неспроста. В 1969 году здесь начинались
американо-советские переговоры по ограничению ядерных запасов, в 1975-м
проходило совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, а в 1990-м
встречались Михаил Горбачев и Джордж Буш-младший, напоминает "Правда".