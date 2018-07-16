Сухой Путин на церемонии награждения победителей ЧМ-2018 возмутил западные СМИ. Издания публикуют снимки с церемонии, где российский президент стоит под зонтом, в то время как его коллеги из Франции и Хорватии мокнут под дождем.

"Сухой Путин" на церемонии награждения победителейЧМ-2018 возмутил западные СМИ. Издания публикуют снимки с церемонии, гдероссийский президент стоит под зонтом, в то время как его коллеги из Франции иХорватии мокнут под дождем.Эммануэль Макрон и Колинда Грабар-Китарович, какотмечают издания, и не возражали против такой несправедливости. ПрезидентФранции праздновал победу, а лидер Хорватии достойно приняла поражениеи даже целовала трофей, пишет британская The Sun.Газета признает, что это была небольшая недоработка: вскорезонты достались всем, об этом с опозданием позаботились сотрудники ФИФА. Впрочем,на фотографиях видно, что и президент Международной федерации футбола ДжанниИнфантино, до того, как его подчиненные исправили досадную оплошность,воспользовался возможностью прогуляться под президентским зонтиком.Тем временем футболисты публикуют в соцсетях видеороликисвоих встреч с президентами. Владимир Путин с лидером Франции ЭммануэлемМакроном и президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович посетилираздевалки финалистов по завершении матча.А игроки сборной Франции посвятили президенту России кричалку.На видео запечатлен момент, когда президент Хорватии поздравляет Франциюс победой, обнимает игроков своей сборной, а французские футболистыпрыгают и поют "Путин, хэй-хэй-хэй". Глава ФИФА сопрорвождаетзажигательный танец аплодисментами.Сборная Франции 15 июня на московском стадионе "Лужники" встретилась в финальном матче ЧМ-2018 с командой Хорватии. Французы выиграли со счетом 4:2 и второй раз за всю историю стали чемпионами мира.Чемпионат завершен, уже подводятся его итоги. Как писали Dni.Ru, 64 матча ЧМ-2018 на стадионах посмотрели три миллиона человек. Финальная игра, которая прошла накануне в Москве, собрала 78 тысяч болельщиков.