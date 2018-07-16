Сухой Путин на церемонии награждения победителей
ЧМ-2018 возмутил западные СМИ. Издания публикуют снимки с церемонии, где
российский президент стоит под зонтом, в то время как его коллеги из Франции и
Хорватии мокнут под дождем.
"Сухой Путин" на церемонии награждения победителей
ЧМ-2018 возмутил западные СМИ. Издания публикуют снимки с церемонии, где
российский президент стоит под зонтом, в то время как его коллеги из Франции и
Хорватии мокнут под дождем.
Эммануэль Макрон и Колинда Грабар-Китарович, как
отмечают издания, и не возражали против такой несправедливости. Президент
Франции праздновал победу, а лидер Хорватии достойно приняла поражение
и даже целовала трофей, пишет британская The Sun.
Газета признает, что это была небольшая недоработка: вскоре
зонты достались всем, об этом с опозданием позаботились сотрудники ФИФА. Впрочем,
на фотографиях видно, что и президент Международной федерации футбола Джанни
Инфантино, до того, как его подчиненные исправили досадную оплошность,
воспользовался возможностью прогуляться под президентским зонтиком.
Тем временем футболисты публикуют в соцсетях видеоролики
своих встреч с президентами. Владимир Путин с лидером Франции Эммануэлем
Макроном и президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович посетили
раздевалки финалистов по завершении матча.
А игроки сборной Франции посвятили президенту России кричалку.
На видео запечатлен момент, когда президент Хорватии поздравляет Францию
с победой, обнимает игроков своей сборной, а французские футболисты
прыгают и поют "Путин, хэй-хэй-хэй". Глава ФИФА сопрорвождает
зажигательный танец аплодисментами.
Сборная Франции 15 июня на московском стадионе "Лужники" встретилась в финальном матче ЧМ-2018 с командой Хорватии. Французы выиграли со счетом 4:2 и второй раз за всю историю стали чемпионами мира.
Чемпионат завершен, уже подводятся его итоги. Как писали Dni.Ru, 64 матча ЧМ-2018 на стадионах посмотрели три миллиона человек. Финальная игра, которая прошла накануне в Москве, собрала 78 тысяч болельщиков.