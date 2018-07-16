Личная жизнь певца Димы Билана всегда была тайной за семью печатями. Долгое время никто из поклонников не знал, что связывает исполнителя с девушками, с которыми он появляется на светских мероприятиях. Единственный роман, о котором открыто говорил Билан, оказался всего лишь пиаром.

Личная жизнь певца Димы Билана всегда была тайной за семью печатями. Долгое время никто из поклонников не знал, что связывает исполнителя с девушками, с которыми он появляется на светских мероприятиях. Единственный роман, о котором открыто говорил Билан, оказался всего лишь пиаром.Недавно в Instagram Билана начали появляться любопытные фото неизвестной девушки. Однако ореол таинственности продержался недолгофанаты певца вычислили имя пассии исполнителя.Для этого подписчики Билана "примерили" женские ноги, которые обнародовал певец, к нескольким кандидаткам. Оказалось, что утро в спальне Билана встречала певица Polina, известная во всем мире благодаря сотрудничеству с Рианной и многими другими западными звездами.Недавно Полина Гудиева вернулась из Америки в Россию и записала совместную композицию с Биланом. Знаменитости уже успели снять клип на песню "Пьяная любовь", передает журнал "7 дней".Безусловно, Диму можно в очередной раз подозревать в пиаре, приуроченном к премьере совместного трека, но ведь служебные романы никто не отменял. Стоит отметить, что оба исполнителя молоды и свободны.Сам Билан, в свою очередь, комментировал сотрудничество так: "Вот что бывает когда под Новый 2018 год влюбляешься в трек, музыку композитора и поэта! Получается творческое объединение на взаимной творческой волне!". Вполне возможно, что дуэт перерос в нечто большее, чем просто клип.