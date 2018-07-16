Первая
леди США прибыла вместе с мужем Дональдом Трампом в
Хельсинки на встречу с его российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств
проведут переговоры во дворце президента Финляндии.
Первая
леди США прибыла вместе с мужем Дональдом Трампом в
Хельсинки на встречу с его российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств
проведут переговоры во дворце президента Финляндии.
Внимание на себя обратил неуместный вид Меланьи Трамп. Жена
президента США прилетела на российско-американский саммит в жаркий день в пальто.
Когда жена Дональда Трампа выходила из самолета, в столице
Финляндии было +28. Первая леди США оделась "стильно,
но неуместно", пишет газета Iltalehti. Меланья выбрала коричневые брюки, белую рубашку и светло-серое
пальто.
При этом отмечается,
что супруга Дональда Трампа вышла из самолета не рядом с мужем, а перед ним.
Затем они поехали в гостиницу, чтобы отдохнуть.
Вместе с тем стало известно о намерении
Путина сделать Трампу конкретные экономические предложения. По словам помощника
президента России Юрия Ушакова, в настоящее время между США и нашей
страной очень плохая ситуация по двусторонним делам. При этом он добавил, что
для Трампа как для успешного бизнесмена вопросы экономики важны в первую
очередь, сообщает "Интерфакс".
Напомним, первая
полномасштабная встреча президентов США и России пройдет 16 июля после 13:00. В
свою очередь Трамп отмечал, что независимо от итогов его в любом случае
раскритикуют на родине.