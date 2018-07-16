Американская политическая элита кусает локти. Дональда Трампа
посылали в Хельсинки для того, чтобы он надавил на Владимира Путина в вопросе
вмешательства Кремля в выборы 2016 года, а он ни слова не сказал о руке Москвы.
Напротив, российскому лидеру пришлось еще раз напомнить своему коллеге о том,
что Кремль не имеет никакого отношения к этому.
Американская политическая элита кусает локти. Дональда Трампа
посылали в Хельсинки для того, чтобы он надавил на Владимира Путина в вопросе
вмешательства Кремля в выборы 2016 года, а он ни слова не сказал о руке Москвы.
Напротив, российскому лидеру пришлось еще раз напомнить своему коллеге о том,
что Кремль не имеет никакого отношения к этому.
На итоговой пресс-конференции после двухчасовых переговоров
с глазу на глаз оба лидера высказали удовлетворение, по сути, первой
полноценной встречей. Единственное, что Путину пришлось сделать в процессе
диалога, так это повторить своему визави, что российское государство никогда не вмешивалось
и не собирается вмешиваться во внутренние дела Вашингтона. Российский лидер сделал это после того, как Трамп затронул тему пресловутого вмешательства Кремля.
"В целом мы довольны нашей первой полномасштабной
встречей", – сказал Путин, напомнив, что ранее лидеры общались только
кратко на международных площадках. В ответ Дональд Трамп заявил, что российский
лидер – хороший конкурент и сразу же привел в пример сферу, где Москва и Вашингтон
могли бы конкурировать .
Речь зашла о проекте "Северный поток-2", который,
как известно, очень не нравится американцам и украинцам. "Я не уверен, в
лучших ли это интересах Германии, но это решение было принято", – сказал
Трамп, намека на то, что Штаты уже ввели санкции в отношении Берлина и других европейских
стран, поддержавших строительство газопровода.
Трамп с гордостью заявил, что США намерены стать крупнейшим
производителем углеводородов. "Мы будем продавать сжиженный природный газ
и конкурировать с трубопроводом", – сказал он.
Что касается сотрудничества России и США, то лидеры
договорились о контактах спецслужб двух стран по борьбе с терроризмом. "Мы
обсудили вопросы радикального исламизма, от чего страдают и Россия и США, –
ужасные теракты. Мы договорились продолжать коммуникации между нашими отделами
по безопасности для того, чтобы преодолеть это зло", – заявил Трамп на итоговой
пресс-конференции.
Он добавил, что обсудил с Владимиром Путиным предотвращение
теракта в Санкт-Петербурге. "Я также поблагодарил президента Путина за то,
что он после этого позвонил мне и поблагодарил за это", – сказал Трамп.
Беседа тет-а-тет президентов России и США в Хельсинки
продолжалась более двух часов. Параллельно беседовали между собой госсекретарь
Помпео и глава МИД Лавров. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа стала
третьей по счету, но, ка как пишут наблюдатели, первой по важности. Лидеры двух
сверхдержав впервые встречались не на полях международных мероприятий, а на саммите,
организованном исключительно для двух сторон.