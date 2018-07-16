Американская политическая элита кусает локти. Дональда Трампа посылали в Хельсинки для того, чтобы он надавил на Владимира Путина в вопросе вмешательства Кремля в выборы 2016 года, а он ни слова не сказал о руке Москвы. Напротив, российскому лидеру пришлось еще раз напомнить своему коллеге о том, что Кремль не имеет никакого отношения к этому.

Американская политическая элита кусает локти. Дональда Трампапосылали в Хельсинки для того, чтобы он надавил на Владимира Путина в вопросевмешательства Кремля в выборы 2016 года, а он ни слова не сказал о руке Москвы.Напротив, российскому лидеру пришлось еще раз напомнить своему коллеге о том,что Кремль не имеет никакого отношения к этому.На итоговой пресс-конференции после двухчасовых переговоровс глазу на глаз оба лидера высказали удовлетворение, по сути, первойполноценной встречей. Единственное, что Путину пришлось сделать в процесседиалога, так это повторить своему визави, что российское государство никогда не вмешивалосьи не собирается вмешиваться во внутренние дела Вашингтона. Российский лидер сделал это после того, как Трамп затронул тему пресловутого вмешательства Кремля."В целом мы довольны нашей первой полномасштабнойвстречей", – сказал Путин, напомнив, что ранее лидеры общались толькократко на международных площадках. В ответ Дональд Трамп заявил, что российскийлидер – хороший конкурент и сразу же привел в пример сферу, где Москва и Вашингтонмогли бы конкурировать .Речь зашла о проекте "Северный поток-2", который,как известно, очень не нравится американцам и украинцам. "Я не уверен, влучших ли это интересах Германии, но это решение было принято", – сказалТрамп, намека на то, что Штаты уже ввели санкции в отношении Берлина и других европейскихстран, поддержавших строительство газопровода.Трамп с гордостью заявил, что США намерены стать крупнейшимпроизводителем углеводородов. "Мы будем продавать сжиженный природный гази конкурировать с трубопроводом", – сказал он.Что касается сотрудничества России и США, то лидерыдоговорились о контактах спецслужб двух стран по борьбе с терроризмом. "Мыобсудили вопросы радикального исламизма, от чего страдают и Россия и США, –ужасные теракты. Мы договорились продолжать коммуникации между нашими отделамипо безопасности для того, чтобы преодолеть это зло", – заявил Трамп на итоговойпресс-конференции.Он добавил, что обсудил с Владимиром Путиным предотвращениетеракта в Санкт-Петербурге. "Я также поблагодарил президента Путина за то,что он после этого позвонил мне и поблагодарил за это", – сказал Трамп.Беседа тет-а-тет президентов России и США в Хельсинкипродолжалась более двух часов. Параллельно беседовали между собой госсекретарьПомпео и глава МИД Лавров. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа сталатретьей по счету, но, ка как пишут наблюдатели, первой по важности. Лидеры двухсверхдержав впервые встречались не на полях международных мероприятий, а на саммите,организованном исключительно для двух сторон.