Президент США Дональд Трамп опоздал на историческую встречу с российским лидером. Беседа двух политиков началась на час позже.

Президент США Дональд Трамп опоздал на историческую встречус российским лидером. Беседа двух политиков началась на час позже.Нарушение протокола – не редкость для политиков любого ранга.Совсем недавно Дональд Трамп был на приеме у английской королевы Елизаветы II. Там он допустил массуошибок и несколько раз нарушил протокол и правила этикета.Американский лидер заставил королеву ждать, потом вместопоклона поздоровался с ней за руку, повернулся к монарху спиной и первым прошелвдоль строя солдат. Вот и в Хельсинки Трамп тоже не проявил должного уважения кВладимиру Путину, опоздав на час к началу саммита.Видимо, помощники Трампа подсказали ему, что самолет Путинас небольшой задержкой прилетел в столицу Финляндии и он решил не спешить навстречу. Это был своего рода ответный ход, пишут наблюдатели.Комментарии украинских журналистов, которые следят засаммитом в Хельсинки, не заставили себя ждать. Как предположило издание"Обозреватель", президент России решил не ломать традиции и опубликовало твитнекоего пользователя Andrew Roth, в котором размещена таблица под заголовком"Сколько и кого из лидеров стран Путин заставлял ждать".Что касается самой встречи Путина и Трампа, иностранныежурналисты подметили на в самом ее начале забавную деталь. Американскийпрезидент подмигнул лидеру России в первые минуты общения, когда они показалисьперед видеокамерами.После нескольких фраз перед телекамерами, Путин и Трампудалились в комнату для переговоров. Известно, что президент США настаивал навстрече с Путиным с глазу на глаз, чтобы избежать утечек информации, не датьсвоим советникам помешать в ходе беседы, а также составить о российском лидересобственное мнение.Параллельно в Хельсинки проходила встреча министраиностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео.