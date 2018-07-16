Президент США Дональд Трамп опоздал на историческую встречу
с российским лидером. Беседа двух политиков началась на час позже.
Президент США Дональд Трамп опоздал на историческую встречу
с российским лидером. Беседа двух политиков началась на час позже.
Нарушение протокола – не редкость для политиков любого ранга.
Совсем недавно Дональд Трамп был на приеме у английской королевы Елизаветы II. Там он допустил массу
ошибок и несколько раз нарушил протокол и правила этикета.
Американский лидер заставил королеву ждать, потом вместо
поклона поздоровался с ней за руку, повернулся к монарху спиной и первым прошел
вдоль строя солдат. Вот и в Хельсинки Трамп тоже не проявил должного уважения к
Владимиру Путину, опоздав на час к началу саммита.
Видимо, помощники Трампа подсказали ему, что самолет Путина
с небольшой задержкой прилетел в столицу Финляндии и он решил не спешить на
встречу. Это был своего рода ответный ход, пишут наблюдатели.
Комментарии украинских журналистов, которые следят за
саммитом в Хельсинки, не заставили себя ждать. Как предположило издание
"Обозреватель", президент России решил не ломать традиции и опубликовало твит
некоего пользователя Andrew Roth, в котором размещена таблица под заголовком
"Сколько и кого из лидеров стран Путин заставлял ждать".
Что касается самой встречи Путина и Трампа, иностранные
журналисты подметили на в самом ее начале забавную деталь. Американский
президент подмигнул лидеру России в первые минуты общения, когда они показались
перед видеокамерами.
После нескольких фраз перед телекамерами, Путин и Трамп
удалились в комнату для переговоров. Известно, что президент США настаивал на
встрече с Путиным с глазу на глаз, чтобы избежать утечек информации, не дать
своим советникам помешать в ходе беседы, а также составить о российском лидере
собственное мнение.
Параллельно в Хельсинки проходила встреча министра
иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео.