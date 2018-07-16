Лучше бы Дональду Трапу не возвращаться на родину. В США
поднялась небывалая волна критики после встречи американского президента с Владимиром
Путиным.
Лучше бы Дональду Трапу не возвращаться на родину. В США
поднялась небывалая волна критики после встречи американского президента с Владимиром
Путиным.
Сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи оказался самым
злым на язык: он сравнил зарубежную
поездку главы Белого дома с неприличным жестом в адрес США. "Вся эта поездка
– один гигантский средний палец, показанный президентом Трампом своей
собственной стране. Просто челюсть упала", – написал политик у себя в
Twitter.
Республиканец Джефф Флейк, в свою очередь, считает, что
Трамп перекладывает ответственность за российскую агрессию на Америку. "Я
никогда не думал, что доживу до того дня, когда наш американский президент
будет стоять на сцене с российским президентом и возлагать вину на Соединенные
Штаты за российскую агрессию. Это постыдно", – написал сенатор от Аризоны.
Еще один сенатор, Марк Уорнер написал в Twitter, для
президента США встать на сторону Путина против американских разведчиков и
обвинить Соединенные Штаты в нападении России на американскую демократию – это
полный позор.
"Это безумие, что президент Соединенных Штатов нападает
на ФБР и верит Путину, а не своим собственным разведчикам и доказательствам,
представленными как палатой, так и Сенатом. Поразительно!" – пишет сенатор
Крис ван Холлен, комментируя ответ Трамп на вопрос о вмешательстве России в
американские выборы.
Сенатор Элизабет Уоррен заявила, что Трамп в очередной раз
использовал международную арену, чтобы опозорить Америку, подорвать ее
институты и ослабить альянсы, назвав выступление президента позором.
После такой критики, граничащей с оскорблениями, Трампу
будет непросто объясняться с политической элитой после возвращения в Вашингтон.
Очевидно, что для президента наступают непростые дни и это, несмотря на то, что
он так и не признал Крым российским, о чем недвусмысленно давал понять за месяц
до саммита в Хельсинки.