Два человека погибли, еще несколько пострадали во время шествий болельщиков во Франции. Фанаты бурно отмечали победу своей футбольной сборной на чемпионате мира 2018 года.

Два человека погибли, еще несколько пострадали во время шествийболельщиков во Франции. Фанаты бурно отмечали победу своей футбольной сборнойна чемпионате мира 2018 года.Торжества по поводу завоеванного звания чемпионов миранациональной командой Франции на родине футболистов не обошлись без жертв. Несмотряна то, что полицейские были мобилизованы по всей стране, печальных инцидентовизбежать не удалось.Как сообщают французские СМИ, 42-летний мужчина разбился,когда на радостях прыгнул в канал. Другой болельщик, житель Сен-Фили, празднуяпобеду, врезался на машине в дерево.Вечером 15 июля во Франции дежурили 63,5 тысяч полицейских,46,5 тысяч жандармов и 44 тысячи пожарных. Тем не менее, несколько инцидентовпроизошло в Париже, Марселе и Леоне. Трое детей в возрасте от трех до шести летполучили серьезные травмы – их сбил мотоцикл. В тяжелом состоянии находитсямолодая женщина, которая вместе с друзьями ехала на тракторе. Она вывалилась изкузова и попала под колеса, пишет Le Monde.Напомним, сборная Франции 15 июня в московских Лужникахвстретилась в финальном матче ЧМ-2018 с командой Хорватии. Французы выиграли сосчетом 4:2 и второй раз за всю историю стали чемпионами мира.Чемпионат завершен, и уже подводятся его итоги, передает. Как сообщается, 64 матча ЧМ-2018 на стадионах посмотрели 3миллиона человек. Финальная игра, которая прошла накануне в Москве, собрала 78тысяч болельщиков.Чемпионат мира по футболу никого не оставил равнодушным – втом числе и лидеров государств, и мировых звезд. Мундиаль назван лучшим за всюисторию чемпионатов – это признали не только в ФИФА, об этом заявляютболельщики. Многие признаются, что не хотят покидать Россию.