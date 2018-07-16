Два человека погибли, еще несколько пострадали во время шествий
болельщиков во Франции. Фанаты бурно отмечали победу своей футбольной сборной
на чемпионате мира 2018 года.
Два человека погибли, еще несколько пострадали во время шествий
болельщиков во Франции. Фанаты бурно отмечали победу своей футбольной сборной
на чемпионате мира 2018 года.
Торжества по поводу завоеванного звания чемпионов мира
национальной командой Франции на родине футболистов не обошлись без жертв. Несмотря
на то, что полицейские были мобилизованы по всей стране, печальных инцидентов
избежать не удалось.
Как сообщают французские СМИ, 42-летний мужчина разбился,
когда на радостях прыгнул в канал. Другой болельщик, житель Сен-Фили, празднуя
победу, врезался на машине в дерево.
Вечером 15 июля во Франции дежурили 63,5 тысяч полицейских,
46,5 тысяч жандармов и 44 тысячи пожарных. Тем не менее, несколько инцидентов
произошло в Париже, Марселе и Леоне. Трое детей в возрасте от трех до шести лет
получили серьезные травмы – их сбил мотоцикл. В тяжелом состоянии находится
молодая женщина, которая вместе с друзьями ехала на тракторе. Она вывалилась из
кузова и попала под колеса, пишет Le Monde.
Напомним, сборная Франции 15 июня в московских Лужниках
встретилась в финальном матче ЧМ-2018 с командой Хорватии. Французы выиграли со
счетом 4:2 и второй раз за всю историю стали чемпионами мира.
Чемпионат завершен, и уже подводятся его итоги, передает
. Как сообщается, 64 матча ЧМ-2018 на стадионах посмотрели 3
миллиона человек. Финальная игра, которая прошла накануне в Москве, собрала 78
тысяч болельщиков.
Чемпионат мира по футболу никого не оставил равнодушным – в
том числе и лидеров государств, и мировых звезд. Мундиаль назван лучшим за всю
историю чемпионатов – это признали не только в ФИФА, об этом заявляют
болельщики. Многие признаются, что не хотят покидать Россию.