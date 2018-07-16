Эксперты считают, что человек, завернутый в плащаницу, не мог быть распят. Об этом говорит движение, по которому стекалась кровь.
Эксперты считают, что человек, завернутый в плащаницу, не мог быть распят. Об этом говорит движение, по которому стекалась кровь.
Туринская плащаница
является подделкой и была создана в XV веке, считают ученые Комитета по расследованию псевдонаучных
утверждений. Антрополог Маттео Боррини из Ливерпульского университета имени
Джона Мурса и химик Луиджи Гарлашелли пришли к выводу, что следы крови на ней
не могли быть оставлены завернутым в нее телом распятого Христа.
Исследователи
решили выяснить, как кровь будет течь из ран. Для эксперимента они привлекли
живого человека и манекена, а также взяли донорскую кровь и жидкость с
аналогичными свойствами.
Ученые поместили
участников эксперимента в различные позы и сравнили полученные пятна крови с имеющимися на плащанице. Как утверждают
специалисты, что пятна могли возникнуть только в том случае, если капли текли
по тыльной стороне ладони и вдоль предплечья под разными углами. А это, считают
ученые, невозможно для лежачего положения.