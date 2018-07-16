Эксперты считают, что человек, завернутый в плащаницу, не мог быть распят. Об этом говорит движение, по которому стекалась кровь.

Эксперты считают, что человек, завернутый в плащаницу, не мог быть распят. Об этом говорит движение, по которому стекалась кровь.Туринская плащаницаявляется подделкой и была создана в XV веке, считают ученые Комитета по расследованию псевдонаучныхутверждений. Антрополог Маттео Боррини из Ливерпульского университета имениДжона Мурса и химик Луиджи Гарлашелли пришли к выводу, что следы крови на нейне могли быть оставлены завернутым в нее телом распятого Христа.Исследователирешили выяснить, как кровь будет течь из ран. Для эксперимента они привлеклиживого человека и манекена, а также взяли донорскую кровь и жидкость саналогичными свойствами.Ученые поместилиучастников эксперимента в различные позы и сравнили полученные пятна крови с имеющимися на плащанице. Как утверждаютспециалисты, что пятна могли возникнуть только в том случае, если капли теклипо тыльной стороне ладони и вдоль предплечья под разными углами. А это, считаютученые, невозможно для лежачего положения.