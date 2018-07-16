13 июля завершилась вторая смена Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме-2018». Как генеральный партнёрмероприятия, «Ростелеком» обеспечил на ..

13 июля завершилась вторая смена Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме-2018».Как генеральный партнёрмероприятия, «Ростелеком» обеспечил на всех площадках бесшовное покрытиеWi-Fiсо скоростью доступа в интернет до 1 Гбит/с.Две первых смены «Территории смыслов» в совокупности собрали в Камешковском районе Владимирской области более двух тысяч участников со всей страны. Насыщенная программа состояла из мастер-классов, лекций, дискуссионного клуба «Диалог на равных», нетворкингов и тренд-сессий.Павел Шатохин, директор филиала во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком»:«Объём трафика, который участники «Территории смыслов» сгенерировали за две недели, превысил 30 терабайт, то есть в полтора раза больше, чем годом ранее.Несмотря на такие объёмы, вся выстроенная нами инфраструктура отработала без сбоев. Выходит, мы не зря реализовали избыточный сценарий при создании телекоммуникационной инфраструктуры форума! Так что участники и гости будут до конца мероприятия обеспечены бесперебойной качественной связью».Помимо образовательного процесса участников форума ждут открытый летний кинотеатр, настольные игры, уроки английского языка, мастер-классы по навыкам публичных выступлений и по эффективному взаимодействию внутри команды.Многие из этих проектов реализованы благодаря продуктам и решениям «Ростелекома».