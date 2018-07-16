Кажется, скандальная история с Эвелиной Бледанс и Константином Хабенским подходит к концу. Популярная актриса публично попросила прощения у артиста.

Кажется, скандальная история с Эвелиной Бледанс и Константином Хабенским подходит к концу. Популярная актриса публично попросила прощения у артиста.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Эвелина Бледанс опубликовала фотографию, на которой изображена в крайне скромном образе. "Константин Юрьевич, я очень сожалею о той публикации и приношу вам свои извинения", – коротко подписала снимок актриса. Интересно, что комментариев к фото нет, потому что Эвелина отключила возможность подписчикам оставлять свои отзывы.Напомним, все началось с того, что в своем аккаунте в Instagram Бледанс сообщила, что вместе с сыном Семеном, у которого синдром Дауна, встретила на отдыхе актера Константина Хабенского и попросила его сфотографироваться с наследником, но тот отказался. Артистка была возмущена. Эвелина высказала убеждение, что артист обязан фотографироваться с любым желающим. раз выбрал публичную профессию.Однако подписчики не согласились с мнением актрисы. Многие раскритиковали саму Бледанс, и той пришлось удалить пост, однако ушлые журналисты успели его скопировать и сохранить, чтобы раздуть сенсацию. Тогда Эвелине пришлось дать репортерам интервью, где она объяснила свою позицию.По словам актрисы, она не держит обиды на Константина Хабенского и обидеть его тоже не хотела. Бледанс преследовала цель снять сына с синдромом Дауна с популярным актером для того лишь, чтобы сильнее внедрить "солнечного ребенка" в общество, тем самым пропагандируя, что "такие дети являются полноценными членами общества. Что они общаются".Не остался в стороне даже эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Он высказал мнение, что Константин Хабенский отказал Эвелине Бледанс из-за "личной неприязни".