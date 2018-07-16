Автомобили в кузове седан многие десятилетия считались безоговорочными лидерами по популярности среди российских покупателей. Однако, в структуре рынка, похоже, наметился перелом: седаны начали сдавать позиции.
<a href="http://33live.ru/novosti/16-07-2018-uxodit-epoxa-v-rossii-nachali-teryat-populyarnost-sedany.html" target="_blank">Уходит эпоха: в России начали терять популярность седаны</a> - Автомобили в кузове седан многие десятилетия считались безоговорочными лидерами по популярности среди российских покупателей. Однако, в структуре рынка, похоже, наметился перелом: седаны начали сдавать позиции.
[url=http://33live.ru/novosti/16-07-2018-uxodit-epoxa-v-rossii-nachali-teryat-populyarnost-sedany.html]Уходит эпоха: в России начали терять популярность седаны[/url] - Автомобили в кузове седан многие десятилетия считались безоговорочными лидерами по популярности среди российских покупателей. Однако, в структуре рынка, похоже, наметился перелом: седаны начали сдавать позиции.