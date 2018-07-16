За первое полугодие 2018 года компания ВТБ Страхование реализовала почти 4 тысячи полисов добровольного медицинского страхования (ДМС). Наибольшей популярностью пользовались продукты с ..

За первое полугодие 2018 года компания ВТБ Страхование реализовала почти 4 тысячи полисов добровольного медицинского страхования (ДМС).Наибольшей популярностью пользовались продукты с телемедициной «Личный доктор» (31%) и «Личный врач» (17%), а также полис «Управляй здоровьем» (15%), предусматривающий оказание медицинской помощи, психологической поддержки и защиту интересов клиента в случае выявления онкологических заболеваний.Наибольшее количество полисов приобрели жители Москвы и Московской области, Санкт- Петербурга, Нижнего Новгорода, Красноярска, Кирова, Воронежа, Новосибирска, Ставрополя, Курска и Екатеринбурга.Елена Белоусенко, генеральный директор ВТБ Медицинское страхование, прокомментировала: «Продажи полисов ДМС мы запустили в конце прошлого года. Сразу увидели интерес к ним со стороны наших клиентов. Наши продукты позволяют получить сервисные опции, которые не предусмотрены системой обязательного медицинского страхования и, как правило, приобретаются в качестве дополнения к полису ОМС».