Организаторы хотят подготовить к школе 100 учеников начальных классов

Организаторы хотят подготовить к школе 100 учеников начальных классовПеред началом учебного года в Костроме начался сбор средств малоимущим семьям. Собор организовали ООО «Воскресение». Именно они создали в городе приют для бездомных.Оргнизаторы намерены подготовить к школе 100 учеников начальных классов из малообеспеченных семей.Деньги, а также письменные принадлежности и рюкзаки, купленные самостоятельно, можно принести в Центр гуманитарной помощи на Полянской, 13. Он работает с 10 до 15 часов в среду, пятницу и субботу. Акция продлится до 20 августа.