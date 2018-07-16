В городской суд поступило исковое заявление от прокуратуры

В городской суд поступило исковое заявление от прокуратурыВ Коврове могут закрыть второй торговый центр - «Глобус» на улице Шмидта.В городской суд поступило соответствующее исковое заявление от прокуратуры в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к собственникам о запрещении эксплуатации здания.В обосновании правоохранители указали, что в апреле 2016 года администрация выдала разрешение на реконструкцию указанного здания до апреля 2017 года. Позже власти продлили срок до 10 сентября 2018 года.«В нарушение требований градостроительного законодательства эксплуатация объекта капитального строительства осуществляется без его ввода в эксплуатацию с 1 марта 2018 года», - сообщают в прокуратуре.Кроме того, выполненные работы не соответствуют заявленной документации.