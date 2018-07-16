Сегодня, 16 июля, исполнилось 50 лет популярному исполнителю Леониду Агутину. Одной из первых его поздравила супруга, певица Анжелика Варум.

Сегодня, 16 июля, исполнилось 50 лет популярному исполнителю Леониду Агутину. Одной из первых его поздравила супруга, певица Анжелика Варум.Анжелика Варум публично обратилась к имениннику Леониду Агутину. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка опубликовала трогательный текст. "Чем дольше я живу на этом свете, тем все более невероятным мне видится то, как двое находят друг друга и на протяжении многих лет остаются самыми близкими в мире людьми (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.", – начала свой пост Варум.К этому обстоятельству артистка, по ее словам, относится как у чуду и старается "как настоящий дар" оберегать и хранить его. "Мы знакомы около четверти века. За эти годы в нашей жизни было много разного... Но ни на одно мгновение я не пожалела о том, как сложилась наша судьба, ни одно из событий совместной жизни мне не хотелось бы вычеркнуть из памяти или заменить на ряд более позитивных моментов", – обратилась к Леониду Агутину супруга.По мнению артистки, вся прелесть и яркость жизни как раз и заключена во взлетах и падениях. "По прошествии двадцати с лишним лет одно я могу сказать точно – я благодарна судьбе за то, что рядом со мной по жизни идет мой единомышленник, моя родственная душа, мой защитник, человек, который понимает и чувствует меня, как самого себя", – призналась певица.В заключение Варум пожелала супругу: "Помимо всего того, что принято в подобных случаях желать родным и близким, как артисту и музыканту хочу пожелать тебе, мой родной, неиссякаемого вдохновения и теплой, тонко чувствующей, благодарной публики еще на долгие-долгие годы, потому что твоя музыка согревает наши сердца!" Отметим, что многочисленные подписчики присоединились к поздравлениям.