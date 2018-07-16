Регистратор одного из участников движения снял на видео момент аварии, произошедшей в Омске: легковой автомобиль потерял управление и врезался в густорастущие деревья, повалив одно из них. Водителю потребовалась медицинская помощь.

В минувшее воскресенье в Омске на Институтской улице произошла авария, когда легковой автомобиль на высокой скорости вылетел с дороги и врезался в густорастущие деревья, повалив одно из них.Автомобиль серьезно пострадал, однако водитель остался жив. Ему потребовалась медицинская помощь, однако о характере и степени полученных травм не сообщается.