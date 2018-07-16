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<a href="http://33live.ru/novosti/16-07-2018-v-rossii-nachali-prodavat-obnovlennye-renault-logan-i-sandero.html" target="_blank">В России начали продавать обновленные Renault Logan и Sandero</a> - Франко-российский дуэт одно время не вылезал из списков бестселлеров. Сейчас седан и хэтчбек немного сдали позиции под натиском корейцев и Lada Vesta, но все равно остаются весьма популярными – и рестайлинг, несмотря на подорожание, определенно прибавит им очков.