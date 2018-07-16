В России отметили День металлурга. Люди этой профессии пользуются уважением в обществе, плодами их труда пользуется каждый человек. В крупных промышленных городах, где расположены металлургические заводы и предприятия, прошли масштабные праздничные акции.

В России отметили День металлурга. Люди этой профессии пользуютсяуважением в обществе, плодами их труда пользуется каждый человек. В крупныхпромышленных городах, где расположены металлургические заводы и предприятия,прошли масштабные праздничные акции.С 13 по 15 июля торговая сеть "Пятерочка" провеласерию праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню металлурга. Они прошли вЛипецке, Орле, Старом Осколе, Магнитогорске и еще пяти городах, связанных сметаллургией."Пятерочка" серьезно проработала праздничнуюпрограмму, которая была интересной для детей и взрослых. В магазинах прошлитанцевальные шоу, викторины, конкурсы и даже розыгрыши бытовой техники ителевизоров.Самые юные гости праздника с интересом наблюдали запроцессом чеканки поздравительных монет. Дети вдоволь смогли наесться сладкойваты и разукраситься аквагримом.В одном из крупнейших центров российской металлургии –Нижнем Тагиле – в честь праздника открылась фотовыставка, посвященная лучшимсотрудникам знаменитого металлургического комбината.Директор Южно-Уральского дивизиона "Пятерочки"Константин Смольников назвал профессию металлурга тяжелым, почетным и честнымтрудом. "День металлурга – это один из главных праздников для региона.Торговая сеть "Пятерочка" поздравляет всех металлургов и желаетблагополучия и процветания им и их семьям!" – сказал Смольников.К поздравлениям присоединились директорЦентрально-Черноземного дивизиона Владимир Трепаков и глава Уральского филиалаОльга Петько.