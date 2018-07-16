В России отметили День металлурга. Люди этой профессии пользуются
уважением в обществе, плодами их труда пользуется каждый человек. В крупных
промышленных городах, где расположены металлургические заводы и предприятия,
прошли масштабные праздничные акции.
В России отметили День металлурга. Люди этой профессии пользуются
уважением в обществе, плодами их труда пользуется каждый человек. В крупных
промышленных городах, где расположены металлургические заводы и предприятия,
прошли масштабные праздничные акции.
С 13 по 15 июля торговая сеть "Пятерочка" провела
серию праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню металлурга. Они прошли в
Липецке, Орле, Старом Осколе, Магнитогорске и еще пяти городах, связанных с
металлургией.
"Пятерочка" серьезно проработала праздничную
программу, которая была интересной для детей и взрослых. В магазинах прошли
танцевальные шоу, викторины, конкурсы и даже розыгрыши бытовой техники и
телевизоров.
Самые юные гости праздника с интересом наблюдали за
процессом чеканки поздравительных монет. Дети вдоволь смогли наесться сладкой
ваты и разукраситься аквагримом.
В одном из крупнейших центров российской металлургии –
Нижнем Тагиле – в честь праздника открылась фотовыставка, посвященная лучшим
сотрудникам знаменитого металлургического комбината.
Директор Южно-Уральского дивизиона "Пятерочки"
Константин Смольников назвал профессию металлурга тяжелым, почетным и честным
трудом. "День металлурга – это один из главных праздников для региона.
Торговая сеть "Пятерочка" поздравляет всех металлургов и желает
благополучия и процветания им и их семьям!" – сказал Смольников.
К поздравлениям присоединились директор
Центрально-Черноземного дивизиона Владимир Трепаков и глава Уральского филиала
Ольга Петько.