Обнаружили труп. Неожиданную находку заметили накануне жители окрестных домов в Соловьином пруду. Напомню, он находится за 19 школой и является местом отдыха горожан. Прибывшие на место представители спецслужб извлекли из воды тело мужчины. Его личность сейчас устанавливают полицейские. Ведётся следствие. Утонул мужчина или в воду попало уже бездыханное тело, правоохранителям предстоит выяснить.

Обнаружили труп. Неожиданную находку заметили накануне жители окрестных домов в Соловьином пруду. Напомню, он находится за 19 школой и является местом отдыха горожан. Прибывшие на место представители спецслужб извлекли из воды тело мужчины. Его личность сейчас устанавливают полицейские. Ведётся следствие. Утонул мужчина или в воду попало уже бездыханное тело, правоохранителям предстоит выяснить. Как рассказали нам местные жители, у Соловьиного пруда всегда многолюдно, особенно летом. Находятся и любители искупаться, но таких страшных происшествий на водоёме люди не припомнят.Светлана Макарова, местная жительница: Я увидела, что народ стоит, лодка, и что-то тащат. Посмотрела, смотрю - человек.- А кто это вообще, не знаете?-Нет, там женщина-милиционер стояла, я спрашиваю: "Когда обнаружили? - "Сегодня", - я говорю: "наверное, пьяный? - "Не знаю". Знаете, иногда бывают здесь пьяные мужички, они, бывает, и в воду лезут. Поэтому я сразу и подумала, что подвыпивший, но потом из людей кто-то сказал, что был одетый и с дорогим телефоном.С начала сезона на открытых водоёмах области утонили более 20 человек. В эти выходные ещё одно происшествие на воде случилось в Вязниковском районе неподалёку от деревни Олтушево. Там в субботу, на реке Клязьма, утонул 41-летний мужчина.Александр Лауденшлегер, сотрудник пресс-службы МЧС: Обратились жители, в 19.50 в субботу, 14 числа. В результате, поисковой водолазной группой спасательной станции тело погибшего было извлечено в воскресенье в 12 часов. В мероприятии участвовали также жители деревни, представители администрации Вязниковского района, следственная группа ОМВД Вязниковского района. Всего участвовало 5 единиц техники, 1 моторная лодка, 1 катер и 21 человек.-Вероятно заплыл, не справился?-Пока ведутся следственные мероприятия, устанавливается.