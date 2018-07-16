Обрушилась крыша жилого дома. ЧП случилось в субботу в городе Струнино Александровского района. В двухэтажном многоквартирном доме рухнула сгнившая балка. Жертв чудом удалось избежать, в здании постоянно проживают несколько семей. Дом номер 1 по улице Кирова, где в выходные произошло обрушение, был признан аварийным ещё в 2013 году. Старое деревянное здание, похожее на барак, должны были расселить этим летом, но не успели.

Обрушилась крыша жилого дома. ЧП случилось в субботу в городе Струнино Александровского района. В двухэтажном многоквартирном доме рухнула сгнившая балка. Жертв чудом удалось избежать, в здании постоянно проживают несколько семей. Дом номер 1 по улице Кирова, где в выходные произошло обрушение, был признан аварийным ещё в 2013 году. Старое деревянное здание, похожее на барак, должны были расселить этим летом, но не успели. Это уже пятый подобный случай на территории района. Так, в 2011 году все в том же Струнино в результате обрушения части жилого дома погибли 6-летняя девочка и 40-летняя женщина, ещё 11 человек потеряли имущество и крышу над головой. Общая сумма материального вреда составила более 4 миллионов. Кстати, жители дома №1 по улице Кирова сейчас отказались переезжать в пункт временного размещения. Глава администрации Струнино пообещала в скором времени предоставить пострадавшим новое постоянное жильё.Ольга Бояркова, глава администрации г. Струнино: "Переселим всех в этом году, всех переселим. Квартиры покупаем, одна квартира - выкуп, остальные все расселение, всё по программе переселения. Улица Шувалова 2 а, на Заречную 3, корпус 2, вот у нас там новые дома. В них мы приобретаем квартиры для переселения".