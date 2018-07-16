И ещё об одном знаковом событии этого лета. Во Владимире в седьмой раз отпраздновали Вишнёвый Спас. По традиции гостей в этот день встречали в историческом центре города: на улицах Георгиевской, Спасской и в Патриаршем саду. Особенностью в этом году стало то, что Вишнёвый Спас совпал с закрытием мундиаля в России. К этому событию организаторы приготовили особый футбольный сюрприз. Вместе с владимирцами и туристами вишнёво-футбольный праздник отметила и Валентина Мартынова.

И ещё об одном знаковом событии этого лета. Во Владимире в седьмой раз отпраздновали "Вишнёвый Спас". По традиции гостей в этот день встречали в историческом центре города: на улицах Георгиевской, Спасской и в Патриаршем саду. Особенностью в этом году стало то, что "Вишнёвый Спас" совпал с закрытием мундиаля в России. К этому событию организаторы приготовили особый футбольный сюрприз. Вместе с владимирцами и туристами вишнёво-футбольный праздник отметила и Валентина Мартынова.Народные гуляния начались с самого утра. В центре внимания - Владимирская вишня. Ягода здесь в поделках, сувенирах, в разных блюдах, а главное - свежая из владимирских садов. В этом году урожай успел поспеть вовремя. А это большая редкость.Наталья Литвинова, зам. начальника городского управления культуры и туризма: "Большой, великий плюс, что урожай есть, что есть ягоды, вишня. Все гуляющие по Патриаршему саду могут наблюдать, насколько много на деревьях вишни, малины разнообразной, чего только нет... крыжовник. И тут великолепно представлен ряд ягод, тоже очень вкусно, сама попробовала, замечательно".Ольга, продавец: "Это наша владимирская вишня. Самая вкусная из всех ягод. Конечно же, сегодня "на ура" у нас вишня идёт. Мы уже третий год участвуем здесь и всегда у нас очередь. Самая вкусная сладкая вишня - это владимирская!Символично, что на концертной площадке праздник открыл ансамбль "Вишенка". Три часа артисты выступали для посетителей Патриаршего сада. А гости праздника в это время прогуливались по разным мастер-классам.Наталья, гость праздника: "Настроение бодрое, идём. Сделали куклу берегиню, могу показать. Это на первом мастер-классе, хорошо у нас получилось, понравилось. Вторую - освоили делать вишню. И надеемся, что впереди нас ждёт очень много интересного, загадочного, вишнёвого".Чтобы создать картинку с помощью маленьких гвоздиков и цветных ниток, требуется терпение. Сегодня в технике стрингарт тоже красная ягода.Сергей Коновалов, руководитель мастер-класса: "Изначально мы рисуем на любой поверхности, любой рисунок, обводим его гвоздиками и потом из ниток создаём объёмные фигуры. Сегодня это вишня, так как праздник вишни".Свою поделку изготовила и Варвара, куклу берегиню она смастерила для мамы.Варвара, гость праздника: "Её зовут Аня, как мою маму".Анна, гость праздника: Да, вместе делаем куклу. Дочка сама привела, достаточно интересно, разнообразно. Сейчас мы доделаем и возьмем её куда?- Домой.- Домой! Да. И будет у неё своё местечко дома.- Раз, два, три. Опа! Смотри, какой молодец!Для многих гостей сада стало открытием и появление новой зоны - станции Юнатов. Тут развернулись свои конкурсы: бои на булавах, забавы с настоящим богатырским мечом и традиционные гонки в мешках.- Прыгаем, прыгаем! Молодец! Давай, давай.Ещё один сюрприз для гостей праздника - экзотариум. Познакомиться с разными видами животных все желающие смогли бесплатно в новом павильоне Патриаршего сада. Его пока открыли неофициально и только на время праздника.Александр Безруков, руководитель кружка станции юннатов: "Здесь сейчас содержатся порядка 80 особей разных животных, то есть это и пауки, и богомолы, и рептилии, амфибии, и млекопитающие есть. Здесь потом будет кружок, потом будут ходить юннаты заниматься, учиться за ними ухаживать, разводить".Но главное событие гостей праздника ждало еще впереди. В день официального закрытия чемпионата мира по футболу во Владимире устроили парад болельщиков от Георгиевской до главной смотровой площадки.-Оле, оле-Вперед, Россия! Вперед, Россия!Всех участников еле вместила смотровая площадка, здесь их уже ждала танцевальная программа, а главное подарки. Те, кто зарегистрировался заранее, стали участниками лотереи. 15 победителей получили ценные призы и подарки.Екатерина Бедина, участник акции "Вишневый ПАС": "Мы вообще спортсмены, мы занимаемся и капоэйера, и туризмом, и футболом. И выходные проводим очень активно. Я сегодня детей забрала из лагеря, мы приехали и участвовали в шествии на Георгиевской. И выиграли приз! Очень рады! Замечательно, мы за футбол болеем, владимирскую вишню любим. Праздник наш!"Кульминацией праздника стала акция "Вишневый ПАС", своеобразный символ футбольного паса из России в Катар. Именно эта страна примет следующий мундиаль в 2022 году.- Три, два, один. У-р-а-а-а!Неофициальный гимн нынешнего чемпионата - песня Калинка - звучала в этот день и на праздничном закрытии мундиаля. Перед финальным матчем в зоне коллективного просмотра на Георгиевской болельщиков поздравили творческие коллективы. А руководство области и города подвели итог для нашего региона - Владимир как культурная столица чемпионата - состоялся.Михаил Колков, вице-губернатор области: "Больше 50 акций и посетили их за эти дни 450 с лишним тысяч человек. И хорошо, что уже где-то к началу четверть финала было очевидно, что мы не знаем, кто выиграет в финале чемпионата, но, что наша страна свой чемпионат уже выиграла. С праздником всех!"Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: "Очень радостно, что наша сборная нас не подвела, мы горды тем, что наша сборная причисляется, мы можем ее так считать, к лучшим командам мира. Пожелаем им дальнейших успехов! Россия, вперед!"Всего в этот день мероприятия посетили около 12 тысяч человек. Закончили праздник футбольные фанаты большой компанией у большого экрана на фан-зоне, где транслировался финальный матч мундиаля в России.