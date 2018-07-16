Старейший актер Театра Вахтангова Владимир Этуш идет на поправку, рассказала ТАСС его супруга Елена Этуш. 96-летнего народного артиста госпитализировали 13 июля в одну из московских клиник.

Старейший актер Театра Вахтангова Владимир Этуш идет на поправку, рассказала ТАСС его супруга Елена Этуш. 96-летнего народного артиста госпитализировали 13 июля в одну из московских клиник.Супруга Этуша сообщила, что актер пробудет в большие "столько, сколько будет нужно по мнению врачей".Ранее сообщалось, что Этуш почувствовал себя плохо, когда находится на отдыхе за границей, поэтому был вынужден вернуться в Москву.