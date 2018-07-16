Российский министр дал высокую оценку уровню двустороннего диалога в борьбе с транснациональной организованной преступностью.

Сегодня в МВД России состоялась встреча Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева и вице-премьера Правительства Италии, Министра внутренних дел Итальянской Республики Маттео Сальвини.Российский министр дал высокую оценку уровню двустороннего диалога в борьбе с транснациональной организованной преступностью и подчеркнул, что важным шагом на пути реализации Плана действий по сотрудничеству между МВД России и МВД Италии в борьбе с преступностью стало заседание российско-итальянской рабочей группы по координации взаимодействия в данной сфере, прошедшее 21 сентября прошлого года в Риме. Контакты в формате рабочих групп предоставляют большие возможности для оценки состояния, перспектив развития совместной деятельности и создают условия для планового проведения оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий по конкретным уголовным делам, а также для обмена значимой информацией.Маттео Сальвини поблагодарил Владимира Колокольцева за организацию общественной безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу: «У всего мира о России сложился облик как об очень красивой и позитивной стране. Ваше Министерство и службы безопасности провели очень большую, интенсивную работу в преддверии такого крупного мероприятия».Стороны обсудили меры по противодействию терроризму и взаимодействие в сфере регулирования миграционных процессов.Глава российского ведомства отметил наращивание антинаркотического сотрудничества с итальянскими партнерами: «Визит делегации ГУНК МВД России в Рим в мае текущего года послужил основой для возобновления и укрепления практических контактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, а также выработки консолидированных подходов к наркопроблематике».В завершение Владимир Колокольцев поблагодарил итальянского коллегу за конструктивный диалог, в ходе которого были определены актуальные направления взаимодействия и шаги на ближайшую перспективу.СправочноВ мероприятии также приняли участие начальник ГУПЭ МВД России генерал-майор полиции Тимур Валиулин, начальник ГУВМ МВД России генерал-майор полиции Ольга Кириллова, координатор международного сотрудничества МВД России генерал-майор внутренней службы Петр Попов, начальник НЦБ Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук, главный советник аппарата Совета Безопасности Российской Федерации Евгений Лесько.