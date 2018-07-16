Город в воде. В воскресенье на Владимир обрушился сильный ливень. Больше всего от стихии пострадала западная часть города. На Нижней и Верхней Дуброве с потоком воды не справились ливнёвки. В результате городские дороги ушли под воду, машинам пришлось передвигаться по колёса в воде. Из-за дождя пострадал и Казанский родник.

Город в воде. В воскресенье на Владимир обрушился сильный ливень. Больше всего от стихии пострадала западная часть города. На Нижней и Верхней Дуброве с потоком воды не справились ливнёвки. В результате городские дороги ушли под воду, машинам пришлось передвигаться по колёса в воде. Из-за дождя пострадал и Казанский родник. Владимирцы стали жаловаться на качество воды в источнике, а лестница к ключику оказалась под слоем грязи. Как сообщили в мэрии, устранять последствия наводнения на место уже выехала бригада специалистов.